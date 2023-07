La renuncia de Franco Rinaldi reavivó la interna entre Jorge Macri y Martín Lousteau

viernes 14 de julio de 2023

La renuncia del Franco Rinaldi a la precandidatura a legislador porteño de Jorge Macri, reavivó la interna dentro de Juntos por el Cambio en Ciudad de Buenos Aires. El PRO y la UCR continúan cruzándose para sacar rédito electoral a un mes de las elecciones PASO del 13 de agosto.

El senador nacional y precandidato a jefe de gobierno porteño, Martín Lousteau, señaló que mantuvieron siempre la misma posición y que "lo de Franco Rinaldi "no fue exabrupto o una performance, como quedó demostrado con la multiplicidad de videos con agravios para diferentes colectivos".

"Alguien que tuviera estas expresiones no podía estar en Juntos por el Cambio porque no representa nuestros valores. Jorge Macri siempre consideró, y sigue considerando, que el pedido de disculpas era suficiente. Tanto así, que no le pidió a Rinaldi que bajara la candidatura, sino que él renunció cuando le pareció apropiado", agregó.

"Y Jorge Macri le agradece, como si fuera un gesto patriótico. En la Ciudad están pasando muchas cosas que antes no pasaban y esa es una gran diferencia que tenemos con Jorge Macri. Sostener candidatos que tienen expresiones homofóbicas, clasistas, racistas y antisemitas, instalar la cultura del no-debate, oponerse a la boleta única o jugar con el gris de la Constitución son límites que Juntos por el Cambio nunca había cruzado", sumó.

"Ahora sería bueno que Jorge Macri acepte debatir, para que nos concentremos en contrastar las propuestas que tenemos y permitir que los porteños elijan con mayor libertad", sentenció.

Macri, por su parte, aceptó la renuncia de Rinaldi de la siguiente forma: "Acepto la renuncia de Franco que busca así terminar con las polémicas. Como dije, no estoy de acuerdo ni comparto sus declaraciones pasadas que se conocieron recientemente, aunque sí acepté las disculpas que hizo públicamente, porque creo en él".

"Hoy Franco entendió que su candidatura podría dañar nuestra propuesta y honradamente decidió dejar su lugar en la lista. Valoro mucho su integridad y por eso también valoro su apoyo. En momentos difíciles es cuando se conoce lo mejor de las personas. Gracias Franco", finalizó./ TN