Para qué alquiló García Moritán la casa de Diego Maradona en Villa Devoto

viernes 14 de julio de 2023

El aspirante a la jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Roberto García Moritán, ha rentado recientemente la antigua casa de los padres de Diego Armando Maradona en Villa Devoto.

Tras la muerte de Maradona y sus progenitores, la propiedad fue rematada junto con otros bienes del difunto astro del fútbol en diciembre de 2021.

García Moritán, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el partido Republicanos Unidos y esposo de Pampita Ardohain, se prepara para competir en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, donde participará en la interna de Juntos por el Cambio.

El equipo de campaña del legislador ha anunciado que el cuartel general para la coordinación de su campaña estará situado en la casa que Maradona compró para sus padres en 1981 con el dinero obtenido de su traspaso de Argentinos Juniors a Boca Juniors.

La casa, ubicada en el barrio de Villa Devoto, pertenecía a los padres de Maradona y tras su fallecimiento en noviembre de 2020, se subastó como parte del proceso de división de sus bienes.

La noticia del arrendamiento de la propiedad por parte de García Moritán fue confirmada en redes sociales por su jefe de campaña, Yamil Santoro.

"Nueva sede de la campaña de Roberto García Moritán para jefe de gobierno, en Devoto, mañana inauguramos. Vamos a poner en valor un sitio histórico de la Ciudad y de la Argentina", declaró Santoro en Twitter. La inauguración de este centro de operaciones electorales está prevista para este viernes a las 19 horas.

En otro orden de noticias, el discurso de Benjamín Vicuña al recibir el premio Martín Fierro como Mejor Actor Protagonista de Ficción por su papel en "El primero de nosotros" causó cierta incomodidad a García Moritán.

Durante su agradecimiento, el actor chileno pronunció unas palabras que rápidamente se interpretaron como un mensaje para Pampita Ardohain, su ex pareja y madre de sus cuatro hijos.

Vicuña agradeció a Argentina, país que según él le dio a sus hijos y un amor, frase que se volvió tendencia y se interpretó como una referencia a la conductora de "El Hotel de los Famosos".

García Moritán, quien se encontraba junto a su esposa, Pampita Ardohain, durante el discurso, abordó el tema para poner fin a las especulaciones y admitió que fue un momento tenso. Reconoció que, si bien fue una situación inesperada, mantiene una buena relación con Vicuña, ya que es el padrastro de sus hijos y convive con ellos a diario.

García Moritán añadió que Vicuña le envió un mensaje para aclarar el asunto. "Hay cosas que a veces no hace falta profundizar demasiado. Él me mandó un mensaje y cuando él empezó a hablarme del tema le dije ‘ya sé, no pasa nada’", afirmó, aunque admitió que la situación le causó cierto disgusto: "Por supuesto hubiera preferido que no pasara, es verdad. En ese momento la sensación fue rara”.