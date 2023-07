Conocé las propuestas para este fin de semana en Tucumán

viernes 14 de julio de 2023

Habrá una fiesta por el “Día del poncho tucumano”

Con un show folclórico con artistas, academias de danzas y sorteos, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán celebrará este sábado, a partir de las 17.30, en la plaza Independencia, el “Día del poncho tucumano”, que se conmemora el 15 de Julio.

Actuarán el grupo Lumares, el solista Nico González, el grupo de danza y canto femenino “Malamba” y las escuelas de danzas folclóricas “El bagualero”, “Tiempo I´ Ñaupa” y “Lita Alderetes”.

Como broche de oro, se sorteará un poncho tucumano entre los turistas y vecinos que concurran al evento, que tendrá entrada gratuita y es organizado por la Dirección de Cultural municipal, en colaboración con el “Fortín Gaucho Virgen General”.

El clásico poncho tucumano tiene color castaño, característico de las distintas lanas de vicuñas, llamas y guanacos que se usaban para confeccionar las prendas de antaño, con una franja bordó y dos finas líneas en los costados y el cuello, tonalidad inspirada en antiguos ponchos de la época indiana que eran teñidos con sacondo, una planta que crece en los cerros.

Feria Gourmet con shows de música “Retro”

Este fin de semana, vecinos y turistas podrán compartir una comida al aire libre mientras disfrutan de shows gratuitos con música “Retro” en la plaza Belgrano (Lavalle y Bernabé Aráoz), donde se instalará la Feria Gourmet organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Los puestos gastronómicos estarán en ese paseo este viernes 14, el sábado 15 y el domingo 16 de julio, de 18 a 1 de la madrugada.

Para acompañar la Feria, este viernes habrá una “Noche de boleros y lentos de los 80 y 90”, el sábado actuará el artista Luis Soria y el domingo Chelo Ziimbabwe presentará su show “The Hit Makers”, con un repertorio de los clásicos de los 90’.

Carnes asadas, sánguches de todo tipo, comidas regionales, conservas, embutidos, postres para todos los gustos y una variedad de tragos y bebidas, son algunos de los productos que ofrecerán en sus stands los emprendedores gastronómicos.

Habrá funciones del espectáculo audiovisual de la Batalla de Tucumán

Este fin de semana, los vecinos y turistas podrán disfrutar de funciones gratuitas del espectáculo audiovisual “Batalla de Tucumán – Los Decididos de la Patria” en la zona del lago San Miguel del parque 9 de Julio.

Este sábado 15, el espectáculo será a las 19; mientras que el próximo domingo 16 de julio habrá dos funciones: a las 19 y a las 20.30.

El show multimedia en 4D al aire libre rememora la Batalla de Tucumán de 1812, cuando el Ejército del Norte, al mando del General Manuel Belgrano, venció a las tropas realistas y allanó el camino para la Declaración de la Independencia Argentina. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.

Se proyectará “Guardianes de la Galaxia, Volumen 3” en la Casa del Bicentenario

Este viernes, a las 21, habrá una función de cine gratuita para toda la familia en la Casa del Bicentenario, ubicada en Adolfo de la Vega y Lamadrid. Se proyectará la película “Guardianes de la Galaxia, volumen 3”, en el marco del ciclo de “Cine Familiar” organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

En esta última entrega de la saga de Marvel, el equipo de superhéroes Guardianes de la Galaxia emprende en una misión para defender al universo de una nueva amenaza y proteger a Rocket del villano Alto Evolucionador.

Se realizará la “Expo coleccionista de juguetes & animé”

Con entrada libre y gratuita, el próximo domingo, de 15 a 21 se realizará la “Expo coleccionista de juguetes & animé” en la Casa de la Ciudad, ubicada en calle Catamarca 920.

Habrá una exposición de coleccionismo de juguetes con diferentes stands, concursos y muestras de animé, para que puedan disfrutar grandes y chicos en estas vacaciones de invierno.

El anime es un fenómeno cultural y de entretenimiento que tiene gran popularidad a nivel internacional. Se trata de un arte que está vinculado al manga (las historietas japonesas), el cosplay (el uso de disfraces) y otras disciplinas y tendencias.

Alemania y España: grandes compositores

Luego de un exitoso concierto realizado en el Teatro Colón de Buenos Aires, la soprano Virginia Tola y el notable pianista Horacio Lavandera, se presentarán juntos por primera vez en el Teatro San Martín (Av. Sarmiento 601) de nuestra provincia, con el concierto “Alemania y España: grandes compositores”, que incluirá la participación especial del Coro de Niños y Jóvenes del Ente Cultural de Tucumán, dirigido por la Prof. Ana María Ternavasio. La cita es el próximo sábado 15 de julio a las 21 h.

Entradas: Plateas y palcos bajos: $5000; Palcos balcones y tertulias: $4000; Palcos altos: $3000; Galería: $2000; Delegaciones (cualquier ubicación): $1000.

Sargento Peppa

Este domingo 16 de julio a las 20h, Sargento Peppa presentará en el Teatro San Martín (Av. Sarmiento 601) el espectáculo “Cruzando Abbey Road”, con entrada gratuita, bajo la organización del Ente Cultural de Tucumán.

Además de tocar grandes éxitos de The Beatles, la banda interpretará íntegramente el disco “Abbey Road”, último álbum grabado por la banda y undécimo álbum de estudio publicado, lanzado el 26 de septiembre de 1969, caracterizado por la presencia de un medley que consta de ocho canciones enlazadas una tras otra sucesivamente, y en el que se destacan dos de las canciones más conocidas del guitarrista George Harrison: “Something” y “Here Comes the Sun”, además de otros clásicos universales como “Come Together”, “Oh! Darling” y “Because”.

El Teatro “Rosita Ávila” propone una cartelera de espectáculos para todos los gustos

Este viernes, a las 22, se presentará la obra de danza y teatro “A veces me parece”, que reflexiona sobre el concepto de “sostener” a una persona que necesita ayuda. El precio de las entradas generales es de $ 1800, mientras que las anticipadas tienen un costo de $ 1500 (hay que solicitarlas al teléfono 381 6334744 o al 381 4588570). Además, hay una promoción para estudiantes a $ 1000.

El Sábado 15: a las 17, se reeditará el musical “Derechos torcidos”, que se centra en los derechos del niño. La obra está ambientada en un centro comunitario, donde siete niños sin familia han encontrado refugio y afecto. El valor de las entradas generales es de $ 2.500 y habrá una promoción a $ 2.000 cada entrada para dos o más estudiantes o jubilados que asistan juntos. Las entradas se pueden conseguir al 3815865935.

También el sábado, a las 21.30, subirá a escena el show humorístico “Stand up comedy”, a cargo del grupo “ComedyArte Stand Up” junto a “Señales de Humor”, una de las escuelas de stand up más grandes del país. El precio de las entradas generales es de $ 2200 y el de las anticipadas $1800. Además, comprando dos entradas en efectivo, la segunda queda a $1300.

Las localidades anticipadas se pueden conseguir contactando a los números 381480-9673 y 381476-9832. También se pueden comprar las entradas en cuotas con tarjeta de crédito ingresando a la página www.boleteria.com.ar.

El Domingo 16: desde las 17, volverá a escena el show musical infantil “Derechos torcidos”.