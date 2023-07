Alerta en Europa por la ola de calor extremo

viernes 14 de julio de 2023

La ola de calor extremo que está afectando a numerosas regiones de España, Italia, Portugal y Francia podría llevar a que se supere el récord histórico de temperatura en Europa de 48 grados en los próximos días, advirtió la Agencia Espacial Europea (ESA).

Tras una primavera y un verano temprano marcados por las tormentas e inundaciones, con el mes de junio más caluroso de la historia en el mundo, la llegada desde el mediterráneo del anticiclón Cerberus amenaza con hacer saltar ese récord de 48 grados, alcanzado en la ciudad italiana de Floridia hace apenas dos años, el 11 de agosto de 2021.

Italia, España, Francia, Alemania y Polonia sufren actualmente una ola de calor que ha llevado los termómetros por encima de los 40 grados en la primera quincena de julio, en la que -según la Organización Meteorológica Mundial- el mundo vivió la semana más calurosa desde que existen registros.

El satélite Copernicus Sentinel-3 de la ESA ha captado la temperatura en Europa entre los días 9 y 10 de julio a partir de la cantidad de energía que irradia la Tierra, significativamente más alta que la temperatura del aire, que es a la que se refieren los meteorólogos.

Así, ha medido temperaturas de 46 ºC en Madrid, 47 ºC en Sevilla, e incluso algunas por encima de los 50 ºC en ciertas regiones de Italia.

El calor actual coincide con el fenómeno de El Niño en el océano Pacífico, y eso hace esperar que se superen más récords meteorológicos en el mundo.

“El calentamiento climático amplificado este año por El Niño afecta fuertemente a la producción de alimentos y a la disponibilidad del agua, al igual que a nuestra salud”, señala en un comunicado Benjamin Koetz, científico de la misión de monitoreo de la temperatura de la superficie de la Tierra de la ESA.

En un estudio publicado por Nature Medicine a comienzos de semana, investigadores españoles y franceses han estimado que las altas temperaturas causaron en 2022 más de 60.000 muertes en Europa. Los países con mayores mortalidades fueron Italia, Grecia, España y Portugal.

Italia se prepara a la llegada de Caronte con temperaturas de hasta 47 grados en Cerdeña

Italia se prepara para la llegada de un nuevo anticiclón, Caronte, que está previsto para este domingo y que durará toda la semana y en la que se prevén temperaturas desde los 42 grados en la península hasta los 47 grados en la isla de Cerdeña.

En Italia está semana se han registrado altas temperaturas en las que se ha superado los 40 grados y diez ciudades, Bolonia, Florencia, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Viterbo, Campobasso y Pescara -en el centro del país-, se encuentran en alerta roja.

Mientras que tras el paso de este anticiclón, en el norte del país se han registrado temperaturas mas bajas y sobre todo numerosos tormentas.

El meteorólogo y director editorial del sitio web www.iLMeteo.it, Andrea Garbinato, explicó que tras el paso del actual anticiclón, Cerberus, llegará la alta presión subtropical Caronte que se encargará de traer la tranquilidad atmosférica pero también un nuevo y más potente calor africano.

“Con el anticiclón africano Caronte, las temperaturas subirán repentinamente a partir del domingo y, por lo tanto, se alcanzarán fácilmente los 38 grados en Toscana y Lacio, como en Florencia y Roma, por encima de los 42 grados en Cerdeña, pero en los primeros 3 días de la próxima semana se pronostican una máxima de 43 grados en la capital, 42 grados en Florencia, 41 en Bolonia, 38-40 grados en el valle del Po, a lo largo de la costa del Adriático, y hasta 47 grados en Cerdeña”, explicó el experto.

España, con temperaturas máximas entre los 42 y 44 grados

Las comunidades españolas de Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha han activado el aviso rojo (riesgo extremo) por temperaturas máximas entre los 42 y 44 grados, en una franja horaria entre las 13:00 y las 21:00 hora peninsular, informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Andalucía (sur) la provincia de Granada sigue en rojo por máximas que alcanzarán los 44 grados en la cuenca del Genil, y nivel naranja (riesgo importante) en las localidades de Guadix y Baza por temperaturas de 43 grados; en Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla hay alerta naranja por calor sofocante, entre 43-41 grados.

Las provincias de Teruel y Zaragoza (Aragón) continúan con nivel rojo por valores de hasta 43 grados en áreas del Bajo Aragón y en la Ribera del Ebro de Zaragoza, mientras que en la provincia de Huesca, en aviso naranja, las máximas subirán hasta los 39 grados en puntos del sur.

Castilla-La Mancha tiene aviso rojo en la provincia de Albacete, en concreto, en zonas de La Mancha albaceteña por temperaturas de 43 grados, y en el resto de provincias, todas en naranja, las máximas oscilarán entre los 40-41 grados.

En la Comunidad de Madrid hay nivel naranja en puntos del área metropolitana, sur, Henares, las vegas y el oeste por temperaturas de 40 grados; en la sierra, los termómetros marcarán hasta 36 grados.

En áreas del Mediterráneo, la isla de Mallorca (Baleares) está en naranja por máximas entre 39 y 41 grados; la Aemet alerta de que puntualmente se podrían alcanzar los 42 grados en el área entre Campanet, Sa Pobla y Llubí. En el resto de las islas hay aviso amarillo por valores entre los 36-37 grados.

La Región de Murcia sigue en naranja por máximas entre 42-43 grados en el altiplano, noroeste, vega del Segura, en el valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, aunque localmente podrán alcanzarse los 44 grados en las localidades del interior de la comarca.

La Comunidad Valenciana (este) registrará 41 grados en las provincias de Alicante y Valencia, y, con carácter puntual, podrían alcanzarse 42-43 grados en puntos del interior de Valencia; Cataluña, también en naranja, tiene aviso en Girona y Lleida por calor sofocante de 40 grados en zonas del Pirineo y del Ampurdán.

En la mitad norte del país, Navarra y La Rioja están en naranja por valores máximos de 39 grados en zonas de la ribera del Ebro; la Aemet avisa de que la alerta hace referencia a la mitad oriental de ambas comunidades donde, puntualmente, podrán alcanzarse 40 grados.

Castilla y León, Extremadura y las Islas Canarias están con alerta amarilla (riesgo) por registros entre los 34 y 39 grados, mientras que en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana tienen también riesgo de tormentas.

Francia, con dos tercios de sus reservas de agua bajas

Francia está atravesando su primera ola de calor del verano, con nueve departamentos en alerta naranja por canícula, por temperaturas que pueden llegar puntualmente a los 40 grados, y más de dos tercios de sus reservas de agua a un nivel más bajo de lo habitual e incluso un 20 % a un nivel muy bajo.

El ministro de la Transición Ecológica, Christophe Béchu, explicó esta semana que, con los datos recopilados hasta finales de junio, un 68 % de las capas freáticas, que son la principal fuente de aprovisionamiento en agua, están por debajo del nivel normal en esta época del año.

Eso significa una ligera mejora respecto al 66 % que había en mayo, según el servicio geológico nacional (BRGM), aunque un 20 % se encuentran a un nivel “muy bajo”, esencialmente en el valle medio del Ródano en torno a Lyon, en el sur de Alsacia y en algunos puntos de la fachada mediterránea, en particular en el departamento de los Pirineos Orientales (limítrofe con España).

Aunque Béchu dijo no poderlo excluirlo totalmente, se mostró en parte confiado en que no habrá problemas de abastecimiento de agua en las áreas urbanas, aunque eso no significa que no haya medidas de restricción, que están en vigor desde hace meses.

A ese respecto, el ministro anunció la entrada en servicio de una página en internet, en asociación con el servicio meteorológico estatal Météo France, que permitirá conocer las restricciones en vigor para cualquier dirección.