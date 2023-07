Los Pumitas se quedaron con el noveno puesto en el Mundial juvenil

viernes 14 de julio de 2023

Los Pumitas cerraron el Mundial juvenil con una victoria. Venían con caminos recorridos de distinta forma. Fiji, con un solo triunfo, había perdido los tres partidos de su grupo ante Australia (37-46), Inglaterra (7-53) e Irlanda (27-47). Luego derrotó a Italia (41-26) para jugar por este noveno lugar.

Los Pumitas, en cambio, habían arrancado de la mejor forma al golear a Italia por 43 a 15, pero luego cayeron ante Georgia y el local Sudáfrica por 20 a 0 y 24 a 16, respectivamente. El siguiente paso fue vencer a Japón por un contundente 45 a 20 para llegar a esta instancia.

En los mundiales anteriores la estadística era netamente favorable a Los Pumitas, ya que en las tres oportunidades en las que se habían enfrentado habían triunfado: en Japón 2009 ganaron por 27-10; en Nueva Zelanda 2014 por 38-12, y en Argentina 2019, por 41-14.

Un nuevo choque con la misma tendencia

Ahora la historia era otra. Los dos equipos, sin la presión de jugar por el descenso, iban en busca de conseguir el noveno puesto en Sudáfrica. Y el partido comenzó favorable a Fiji en lo posicional y buscando el try en la primera jugada, pero Eliseo Chiavassa, el capitán argentino, les ahogó la intención a los isleños con un gran corte al minuto de juego. Fiji siguió con la posesión del balón y en busca de la primera conquista, en tanto el equipo de Álvaro Galindo recurría a penales para poder frenarlos. A los 8 minutos tras el line y maul; un muy buen movimiento fijiano llegó al try de Tagivetaua. La conversión del fullback Basiyalo no fue buena y el score quedó 5 a 0.

Los Pumitas fueron en busca de la igualdad y tras un line los hermanos Soler se juntaron e hicieron la diferencia. De esa forma, Valentín Soler Filloy apoyó sobre la bandera izquierda. La patada de Dicapua se fue desviada y el resultado quedó igualado en 5 tantos a los 13 minutos. Pero los argentinos no se quedaron con eso y siguieron machacando. La primera línea jugó una pelota a fondo con Medrano – la figura del pack- y Camerlinckx no llegó por poco a convertir el try, pero por una burda infracción del apertura isleño Baselala que recibió la tarjeta amarilla. Entonces, el equipo de Galindo con uno de más siguió yendo con los forwards. Su maul resultó imparable, y así el hooker Minoyetti llegó a apoyar la conquista. La patada de Dicapua, desde una difícil posición, no pudo ser y el score quedó 10 a 5 para Los Pumitas a los 22 minutos.

Cuatro minutos después otra vez Matías Medrano con un hermoso quiebre gestionó la jugada para que aparezcan los backs a la carrera y tras un rápido pasamanos sobre la punta izquierda llegó el try del mendocino Giúdice. Dicapua se sacó las ganas y ahora si con su perfil favorable acertó la conversión para poner el 17 a 5. Los Pumitas sacaron rédito del hombre de más e hicieron la diferencia en esos diez minutos. Era el momento para ir por más, y el que apareció para la cuarta conquista fue el capitán Eliseo Chiavassa tras un line y maul con el empuje de los forwards, el octavo apoyó. Dicapua volvió a fallar desde la derecha y el resultado quedó 22 a 5 para los argentinos en la media hora de juego. Y tan solo cuatro minutos después una avivada del medio scrum de Deportiva Francesa, Di Biase tras un contra ruck fijiano robó la pelota y se cortó solo por el ciego y en la punta izquierda apoyó la quinta conquista. Dicapua con el perfil a su favor conquistó el gol y el resultado quedó 29 a 5.

Para el cierre de la primera parte una infracción peligrosa de Mateo Soler dejó a Los Pumitas con un hombre menos, y luego una escapada de su hermano Valentín no pudo ser por muy poco. Así se fue la primera etapa con el triunfo parcial del equipo de Álvaro Galindo por 29 a 5.

La potencia fijiana y el aguante argentino para quedar novenos

La salida fue para Fiji que salió decidido a achicar. Argentina recibió y salió rápido de su campo. Pero los isleños estaban dolidos con el score y fueron por el descuento para aprovechar el hombre de más. Así, una buena corrida de Nalaga tras un tackle fallido de Mallía consiguió apoyar el try. La conversión del fullback Basiyalo fue buena, y Los Pumitas se llevaron la segunda amarilla, esta vez para el segunda línea, Mateo Lorenzo que dejó a su equipo con 13 jugadores y el resultado a favor 29 a 12.

La potencia de los isleños hizo que fueran por más, pero se toparon con una buena reacción de los argentinos en defensa que a pesar de los dos jugadores menos bancaron la parada y además salieron con la potencia de sus forwards para llegar a anotar un try penal y poner el 36 a 12. Fiji, además en esa jugada vio una nueva tarjeta amarilla (Nakalevu) y entonces quedaron 14 contra 13. A los 13 minutos los isleños fueron a fondo con el fullback Basiyalo quien acortó las distancias con otro try de su autoría. El resultado era 36 a 17, en 13 minutos, y para entonces ambos equipos jugaban ya con 15 jugadores.

Cambios y refrescos que llegaban desde los bancos de suplentes, los minutos pasaban y el juego era muy desprolijo. Quedaban quince minutos y un nuevo try del fullback Basiyalo puso el 36 a 22 tras el yerro en la conversión de él mismo. Los Pumitas no querían tener sorpresas y fueron a liquidarlo. Con su capitán como estandarte una vez más, Eliseo Chiavassa, que minutos antes no había podido, esta vez sí apoyó y la conversión de Dicapua dejó el resultado definido (43-22). Los diez finales fueron con cansancio y desprolijo por ambos lados, infracciones y una tarjeta amarilla que tras la revisión se transformó en roja para García Hamilton y otra amarilla para el wing fijiano Masiwini, no hicieron más que concluir un partido que de seguro no quedará en el recuerdo.

Fue triunfo de Los Pumitas en un merecido y trabajado noveno puesto del Mundial Juvenil de Sudáfrica, y aunque tal vez se esperaba más de este equipo por sus individualidades queda muy claro que sin competencia y roce internacional la Argentina estará lejos de alcanzar en cualquier categoría y por más esfuerzos individuales que le ponga a los mejores.

La síntesis del partido

LOS PUMITAS: 1- Matías Medrano, 2- Valentino Minoyetti, 3- Marcos Camerlinckx; 4- Mateo Lorenzo, 5- Alejandro Barrios; 6- Facundo García Hamilton, 7- Felipe Bares, 8- Eliseo Chiavassa (capitán); 9- Tomás Di Biase, 10- Valentino Dicapua; 11- Valentín Soler Filloy, 12- Ernesto Giúdice, 13- Faustino Sánchez Valarolo, 14- Mateo Soler, 15- Felipe Mallía. Entrenador: Álvaro Galindo

Suplentes: 16- Tomás Bartolini, 17- Juan Manuel Vivas, 18- Tomás Rapetti, 19- Efraín Elías, 20- Aitor Bildosola, 21- Agustín Moyano, 22- Nicolás López González y 23- Franco Rossetto.

FIJI: 1. Moses McGoon, 2. Ratu Kavaia Tagivetaua, 3. Lasaro Vuluma; 4. Mesake Vocevoce, 5. Nalani May; 6. Timoci Nakalevu, 7. Moti Murray (capitán), 8. Juda Saumaisue; 9. Zach Kama, 10. Philip Baselala; 11. Manieta Navonovono, 12. Pateresio Finau, 13. Waqa Nalaga, 14. Sireli Masiwini; 15. Isikeli Basiyalo.

Suplentes: 16. Joeli Nainoca, 17. Siti Tamani, 18. Marika Toga, 19. Emosi Natubailagi, 20. Sakenasa Nalasi, 21. Frank Ralogaivau, 22. Peni Waqalala y 23. Bronson Lee

Los Tantos

Primer Tiempo: 8 minutos, try de Tagivetaua (F); 13, 21, 26, 30 y 34, tries de Valentín Soler Filloy, Minoyetti, Giúdice, Chiavassa y Di Biase, dos de ellos convertidos por Dicapua (A). Resultado Parcial: Los Pumitas 29 vs Fiji 5.

Amarillas: 17 minutos, Baselala (F) y 40, Mateo Soler (A).

Cambio en Argentina: 39 minutos, Nicolás López González por Giúdice.

Segundo tiempo: 1, 14 y 26 minutos, tries de Nalaga y Basiyalo (2) el primero convertido por este último (F); 7, try penal (A); 30m, try de Chiavassa convertido por Dicapua (A), y

Resultado final: Los Pumitas 43 vs. Fiji 22

Amarillas: 2 minutos, Mateo Lorenzo (A), 7, Nakalevu (F), y 37m, Masiwini (F).

Roja: 33 minutos, García Hamilton (A).

Cambios en Argentina: 3 minutos, Efraín Elías por Barrios; 8, Aitor Bildosola por Elías, Juan Manuel Vivas por Minoyetti, Tomás Rapetti por Carmerlinckx y Tomás Bartolini por Medrano; 10, Agustín Moyano por Di Biase y 29, Franco Rossetto por Soler Filloy.

Estadio: Danie Craven Stadium, Stellenbosch, Sudáfrica

Árbitro: Ben Breakspear (Gales).