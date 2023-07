Largas filas en ANSES y una empleda revisando sus redes en horario laboral

viernes 14 de julio de 2023

Hoy, Tucumán amaneció con 3°, nieva en Tafí del Valle y como es costumbre en las oficinas de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) se ven largas filas de espera para ser atendidos por los diferentes trámites que los tucumanos necesitan realizar.

En este contexto, una empleada fue fotografiada mientras revisaba redes sociales y no prestaba servicio. Esto generó molestia entre los que esperaban en la fila y la imagen se viralizó.

"Es lamentable que personas que tienen la posibilidad de estar en una oficina con calefacción y no aquí en la intemperie con frío, no valoren su trabajo. Estar chequeando Instagram no pueden hacer, después se ofenden cuando la gente dice cosas de los empleados del Estado. Esa imagen es una falta de respeto", asegura una mujer que charló con nuestro móvil.