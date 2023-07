Triunfo el amor: despues de 3 meses, Sabrina Rojas y el Tucu Lopez se reconciliaron

viernes 14 de julio de 2023

En abril del año pasado, Sabrina Rojas anunció su separación de El Tucu López después de haberlo visto muy cerca de otra mujer en un boliche de Villa Carlos Paz. Tras atravesar una fuerte crisis como pareja, volvieron a mostrarse juntos, disfrutando de unos días de vacaciones.

Un Viaje a Tucumán y el Renacer del Amor

A tan solo tres meses de su separación, la modelo y el locutor decidieron viajar a Tucumán, donde dejaron en evidencia su amor y complicidad a través de diversas publicaciones en redes sociales.

Fue la modelo quien primero confirmó la reconciliación con el conductor al compartir una serie de fotos juntos, acompañados por Esperanza y Fausto, los hijos que Sabrina tuvo con Luciano Castro. En una de las imágenes, la rubia se muestra tomada de la mano del tucumano, mientras que en otra instantánea él cariñosamente le besa la frente a Sabrina, quien lo rodea con su brazo.

Además, aprovecharon para fotografiarse en algunos de los hermosos paisajes que ofrece la provincia. Rojas acompañó las imágenes con la frase "Un poco de Tucumán" y un emoji de corazón, compartiendo así su experiencia con sus seguidores, donde posa junto a sus hijos y su pareja.

La Celebración de los Seguidores

Tras las publicaciones, los seguidores de ambos expresaron su alegría por la reconciliación y dejaron mensajes en los comentarios de las fotos. "¡Al fin juntos! Los amo", escribió una joven entusiasta. Otro usuario agregó: "¡Hermosísima pareja! Amo verlos juntos". Otros comentarios que recibieron incluyeron: "Me alegra un montón que estén juntos nuevamente" y "Qué alegría verlos juntos de nuevo". Los mensajes de apoyo y admiración no tardaron en llegar a través del mundo 2.0.

Las Señales de la Reconciliación

Después de separarse en abril pasado debido a los rumores de un posible affaire entre El Tucu López y una chica en Córdoba, Sabrina Rojas reaccionó y decidieron darse una nueva oportunidad. A fines de junio, viajaron juntos a Mar del Plata.

Aunque no publicaron fotos juntos en las redes, la periodista Juariu mostró imágenes de las cuentas de ambos que coincidían en que habían estado en el mismo lugar en la ciudad feliz durante ese fin de semana. Además, la modelo y el conductor se dejaron ver nuevamente juntos en el cumpleaños de Lalo Mir, un amigo en común.

Sabrina Rojas también fue invitada en el programa "Noche al Dente" (América, a las 22), donde respondió a Fernando Dente sobre una posible reconciliación con el locutor. En ese momento, ya se rumoraba que habían retomado su relación y estaban dándose una nueva oportunidad en el amor.

La actriz declaró hace algunas semanas: "A veces pareciera que me vuelvo misteriosa, pero siendo sincera, no puedo decir 'Me reconcilié' porque eso aún no ha sucedido. Estamos en una etapa de prueba. No quiero salir a decir que nos hemos reconciliado y luego separarnos a las dos semanas. Es mejor mantenerlo en privado y ver qué sucede".

El amor entre Sabrina Rojas y El Tucu López ha renacido, demostrando que el amor verdadero puede superar las dificultades y encontrar una segunda oportunidad. ¡Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su relación!