El cambio de color en el agua del océano es una consecuencia alarmante del cambio climático, alerta un estudio publicado en la revista Nature. De acuerdo con la publicación, los expertos han detectado que el color verde comienza a ser predominante en ciertas zonas de océano y como consecuencia del cambio climático.

La investigación, liderada por científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido, detectó una alteración de hasta 56 por ciento en los océanos del mundo.

Por ejemplo, las regiones tropicales del océano de Ecuador son cada vez más verdes, este extraño fenómeno podría significar que hay daño en los ecosistemas superficiales y por eso el color del agua cambia.

El color del océano estaría relacionado con el estado de los organismos y materiales que hay en el lugar, según el estudio. Cuando el mar es de color azul significa que son aguas profundas y con escasa actividad biología.

@Nature: The #ocean’s color has changed significantly in the past 20 years, likely due to human-induced #climate change, report scientists at MIT [including MIT Joint Program Senior Research Scientist Stephanie Dutkiewicz],@NOCnews and elsewhere. https://t.co/8fpP7swFdQ pic.twitter.com/BBGehDivD0