El posteo del hijo mayor de Wanda Nara junto a sus dos hermanos menores

viernes 14 de julio de 2023

En las últimas horas, Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, hizo un tierno posteo junto a sus dos hermanos menores. El adolescente compartió una historia que su papá publicó en su cuenta de Instagram. “Soon the boys” (Pronto los chicos) escribió el exfutbolista en la imagen en blanco y negro que fue reposteada por el joven.

Se trata de una postal que muestra a Valentino junto a Constantino y Benedicto durante la gala del Martín Fierro 2023 en la que su mamá recibió el galardón revelación por su participación en ¿Quién es la máscara? (Telefe). En la imagen vemos a los tres varones vestidos con traje negro, un tono que respetaron también sus dos hermanas, fruto de la relación de su mamá con Mauro Icardi.

“¿Cómo le dijiste a mi papá que lo dejabas?”: la pregunta de Valentino López que incomodó a Wanda Nara

En mayo, Valentino López, el hijo mayor que tuvieron Wanda Nara y Maxi López, hizo un vivo de Instagram con su mamá y lo que parecía ser una conversación amena terminó en un dolor de cabeza para la conductora de MasterChef (Telefe).

El adolescente de 13 años le hizo un pase de facturas a su mamá por haberse tenido que mudar a Turquía, país donde milita el Galatasaray, equipo donde juega Mauro Icardi. “¿Preferís vivir en Italia o vivir en Argentina?”, le preguntó Wanda. Contundente, Valen contestó: “Es lo mismo, si total voy a entrenar, voy a la escuela y me quedo en casa. No me cambia a mí, cambia solo la lengua”.

Nara quiso saber si para él le parecía difícil el cambiar de país bastante seguido y, fastidioso, López le contestó: “¿Qué es una entrevista esto?”. “Cuando estaba en Francia estaba bien y después cuando nos fuimos a Turquía eso sí que no me gustó”, reveló el chico y todo quedó registrado en el live que luego @lacritiok compartió en sus historias.

Además, el mayor de los hijos de Wanda y Maxi confesó que tenía novia en Francia pero la tuvo que dejar por la mudanza a Turquía. En esa línea, Valentino le retrucó con una picante pregunta a su mamá_ “¿Vos como le dijiste a mi papá que lo dejabas?”. La empresaria estalló de risa junto a su mamá, Nora Colosimo, y le respondió: “Valentino no compares”.

En último lugar, López le dijo a Nara que le gustaría tener una foto familiar con todos sus hermanos: Constantino y Benedicto (los hijos de Maxi y Wanda), Francesca e Isabella (los que Nara tuvo con Icardi) y Elle (la hija que el exfutbolista tuvo con Daniela Christiansson. Lapidaria, la conductora le dijo: “Hacé un collage, recortanos a todos por separado y peganos en una cartulina”. /TN