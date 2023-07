Fernando Burlando aseguró que con el ADN se cerró el "círculo probatorio"

Fernando Burlando afirmó este viernes que con los resultados del ADN de la sangre encontrada en la casa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña "se cierra totalmente el círculo probatorio" en el caso de la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de julio pasado en Resistencia, Chaco.

"Esta pericia nos conforma profesionalmente, y aunque era algo que esperábamos, hoy cuando se lo informó a Gloria, que es una madre con una fortaleza feroz, volvió a quebrarse y llorar, pero es necesario para ella saber todo y necesita saberlo", expresó el abogado en declaraciones televisivas.

Los resultados de las pericias recientes "son muy fuertes", aseguró el abogado en referencia a la confirmación de que la sangre encontrada en los muebles de los padres de César Sena, y en un colchón que luego fue donado, era de Cecilia Strzyzowski.

Además, esta semana se sumó el testimonio de la psicóloga que atendía a la mujer de 28 años, y la profesional "habló del engaño, que fue la propuesta del viaje al sur que Marcela Acuña le realizó a través de César", señaló Burlando.

La psicóloga también habló de las circunstancias de violencia de género previas al femicidio y del rol de Marcela Acuña en los conflictos entre César Sena y Cecilia Strzyzowski.

Strzyzowski, de 28 años, desapareció el 2 de junio pasado tras visitar a sus suegros valija en mano, con la promesa de Acuña de que le regalaría un viaje a Ushuaia para ella y César Sena.

El caso por la muerte de Cecilia Strzyzowski sigue generando información. Esta vez, en el marco de un nuevo allanamiento en el Gato Negro, el bar que había armado Cecilia junto a César Sena, trascendió que la dueña del local pidió que le devuelvan su inmueble. En tanto, también se supo que una nueva hipótesis recorre la causa y se especula que la joven estaba embarazada.

En A24 hicieron un móvil desde el bar que está cerrado desde hace tres meses. Allí se podía ver que aún quedaban pertenencias de Cecilia dentro de ese local en donde César Sena habría pretendido lavar dinero.

Entonces se detalló la teoría del embarazo de la que Gloria Romero dijo: “Para mí vio algo que era muy importante y comprometido”, aunque no descartó otras hipótesis: “Están tratando de averiguar con el ginecólogo si estaba embarazada”, confirmó.

“Ella tuvo un atraso en noviembre (del 2022) pero no estaba embarazada. Y hacía un tratamiento de fertilidad para quedar embarazada, pero le dije que no lo haga, pero ella quería. Tuvimos una discusión, estuvimos peleadas como dos meses, porque yo no quería que tuviese un hijo en estas condiciones por la relación que tenía”, relató.

En tanto, el Bar Gato Negro fue el emprendimiento de Cecilia con César, que funcionamba relativamente bien, hasta que según trascendió, el joven Sena le propuso a su pareja lavar dinero a través de ese bar y entonces la mujer, que hoy está asenicnada, decidió darle fin a la cafetería y cerrar el local./Minuto Uno