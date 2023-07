Fátima Florez rompió en llanto al hablar de su separación

sábado 15 de julio de 2023

Este viernes Fátima Florez visitó el programa LAM y, en diálogo con Ángel de Brito y sus angelitas, durante un momento de la entrevista recordó lo difícil que fue y es para ella atravesar la separación con Norberto Marcos con quien estuvo en pareja durante 22 años. Y, mientras hablaba del tema, se emocionó hasta las lágrimas.

Es que la cómica y el productor teatral vivieron dos décadas de amor. A raíz de esta ruptura, el tema cobró índole mediática apareciendo en los medios y esa fue una de las situaciones que menos le gustó a la protagonista de Fátima es mundial. “¿Por qué te guardaste de la prensa? Le preguntó el conductor de América. A lo que ella contestó: “Bueno, tampoco es que me guardé, seguí trabajando... SÍ, me parecía lo más apropiado. No sé si me sentí incómoda o rara, algo que no es lo habitual. Obviamente que me sacudió bastante”.

Luego, Fátima explicó su sensación. “La separación y la exposición del tema me sobrepasó. No estoy acostumbrada. Yo trabajo desde hace muchos años, siempre mis notas fueron de humor. Me movilizó mucho y dije ‘mejor me quedo guardadita’”, confesó. Y luego reconoció: “Me hizo bien".

Cabe destacar que los motivos de la separación, según confirmó la panelista de Socios del Espectáculo, Nancy Duré fueron por “las reiteradas peleas entre ambos. Incluso confirmó que el productor habría provocado la cancelación de una de las presentaciones más importantes en la gira de ella.

En ese momento de la entrevista con LAM, Fátima se emocionó hasta las lágrimas y explicó qué es lo que la angustia tanto. “Por eso decidí viajar porque no me sentía nada bien. Cuando vuelvo a tocar el tema, siento que no lo superé”, confesó conmovida por lo que estaba viviendo.

“No me gusta decir la palabra ‘separados’. Estamos viviendo en casas separadas, pero estamos unidos por el amor porque nos seguimos amando y nos seguimos queriendo”, afirmó de manera contundente la humorista tras ser consulta por su expareja con quien continúa trabajando y llevando a cabo proyectos en común pese a su separación. “Ay, me hace mal porque estuvimos toda la vida juntos. Yo no quería esto”, reconoció mientras se limpiaba las lágrimas de su rostro.

Hace unos meses, el productor le dio una nota a Intrusos en la que rompió el silencio sobre la crisis de pareja con la artista y también se conmovió: “Es una separación como en cualquier matrimonio, una crisis, decidimos tomar una distancia por un tiempo”. Además aprovechó para desmentir algunos rumores: “No hubo ni terceros, ni estafas, simplemente la pareja se desgastó. No nos estábamos llevando bien, entonces nos separamos por un tiempo para resolver esto de alguna forma, o no”.

Con la voz quebrada y entre sollozos, Norberto señaló que la decisión de separarse fue mútua. “Todo tiene que ver con todo. Nosotros compartimos la misma pasión, el mismo sueño y a veces se hace duro”. Aunque en aquel entonces y más allá de todo, aclaró que sigue amando a Fátima. “Somos dos personas grandes, inteligentes, que nos queremos, entonces es mejor separarse a hacerse daño”, agregó, muy emocionado. También desmintió haber tenido un affaire con la bailarina Triana Ybañez, la actual novia de Mariano Martínez, que había sido señalada como la tercera en discordia en la pareja hace algunos años.

“Nunca son fáciles las separaciones y me duelen las cosas que se dicen. No quiero hablar, por eso me mantuve alejado”, aseguró y volvió a aclarar que se “inventaron muchas cosas que no tienen sentido”.