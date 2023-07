La sorpresiva reacción de Charlotte Caniggia por el nacimiento de la hija de su hermano Alex

domingo 16 de julio de 2023

Este sábado, Alex Caniggia y su novia Melody Luz dieron la bienvenida al mundo a su primera hija. La noticia trascendió gracias a la confirmación de la médica tratante que asistió el parto, en el hospital Otamendi. Por medio de su cuenta en Instagram, la especialista arrobó a los orgullosos padres y escribió: “Gracias por compartir el día más mágico de sus vidas”.

Quien también se sumó a esta alegría virtual fue Charlotte Caniggia, la tía de la pequeña, que a través de su perfil de Instagram escribió: “No puedo creerlo, esto es un sueño para mí. Los amo”.

La publicación con la que le dio la bienvenida a su sobrina fue la misma que subió Melody Luz, donde se los ve desde el quirófano con la recién nacida en brazos. “¡Ya llegó baby Venezia! Gracias por hacerme tía”, lanzó también la hermana de Alex Caniggia.

En enero de este 2023, Charlotte también había hablado de su su felicidad por el embarazo de Melody Luz. “Estoy segura de que seré la mejor tía del mundo”, había dicho la mediática en ese momento. “El bebé va a tener muchísimo amor”, lanzó y afirmó que su hermano y la bailarina serían “los mejores papás del mundo”.

Por su parte, Claudio Paul Caniggia no hizo ninguna demostración pública por el nacimiento de la bebé. En una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece), antes de la llegada de Venezia, el propio Alex había manifestado: “Con mi papá no me hablo, no hay relación ni la habrá”.

Así presentaron Alex Caniggia y Melody Luz a su hija

“Nachito, sos un capo. Gracias por hacer nacer a mi hermosa hija emperatriz”, escribió el conductor de Los desconocidos de siempre (eltrece) en una historia que publicó desde el quirófano con la recién nacida en brazos.

Luego, publicó otra historia junto a su pareja y el médico y expresó toda su felicidad por la llegada de su hija al mundo: “El día más feliz de mi vida”.

“Venezia Caniggia Stocchetti. 15.07.23. Fruto de éste amor tan real e incomparable, viniste a afianzar nuestra unión, te vamos a cuidar y amar para siempre”, comenzó diciendo Melody Luz en una publicación de Instagram. Acto seguido, le agradeció al obstetra y a su equipo por su atención y dedicación: “Gracias Nacho Pérez Tomasone y a tu equipo por todo lo brindado, por tanto respeto”.

Por último, Melody cerró: “Ya le van a poder conocer su hermosa carita. Gracias por todo el amor y apoyo que nos mandan”.

El posteo de Luz se llenó de likes y comentarios de famosos y mediáticos que celebraron la feliz noticia. “Bendiciones para esa hermosa familia”, escribió Walter Queijeiro, compañero de Alex en el programa de El Trece. “¡¡¡¡A disfrutar ese amor!!!! Felicitaciones a los 3″, sumó Barby Franco, al tiempo que Pérez Tomasone comentó: “Felicidades chicos, un embarazo que se disfrutó y lo vivieron con alegría. Controlando, evaluando semana a semana, cada consulta colmada de risas, preguntas y charlas. Toda una nueva etapa por delante”.