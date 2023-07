La tragedia de Elías Gómez: la hermana que murió en el accidente había perdido a su novio

lunes 17 de julio de 2023

Melani, hermana del jugador de River Elías Gómez, falleció este domingo en un accidente automovilístico. En el vehículo también se encontraba Zunilda Ríos, su mamá, que fue la otra víctima fatal del choque.

Hace un poco más de ocho meses, Melani festejaba su primer aniversario de novia con Luciano Biglione, un joven que tenía un hijo pequeño. Sin embargo, unas semanas después el hombre falleció -aunque las causas se desconocen- y ella le dedicó unas palabras que ahora resultan escalofriantes: “Nos vamos a volver a encontrar”.

En esa carta publicada en su cuenta de Instagram, la instructora de danza urbana le explicaba a su novio que no lograba comprender la situación: “Sigo sin entender horas ni días, solo sé que ya no te tengo más acá; solo dolor y vacío”. En esa publicación, Melani eligió recordar los buenos momentos que había compartido con su pareja: “Me quedo con la paz de que nos dijimos siempre todo lo que sentimos, con la intensidad que lo vivimos, con los mates en cualquier lado”.

Luego de la noticia que entristeció al mundo del fútbol, las palabras se resignifican y calan hondo: “Todo lo que vivimos fue lo que la vida quiso que vivamos y lo voy a recordar para siempre. Nos vamos a volver a encontrar, ¿sabés?”.

La carta completa de Melani a su novio fallecido

Chanchito, hoy sigo sin entender horas ni días, solo que ya no te tengo más acá. Solo dolor y vacío. No sé cómo van a ser los días sin vos, hace dos años que me despertaba todos los días con tus “buen día, amor” y me dormía pegada a vos. Mi compañero para todo todo, el que me apoyaba y me seguía a donde sea, el que me enseñó a vivir de otra manera, a frenar, a disfrutar de lo simple, a agradecer por todo lo que teníamos. No sé cómo se sigue, gordo; agradezco tanto a la vida de lo que vivimos, siempre te lo agradecí, de compartir conmigo tu tesoro más preciado, tu hermoso Matu.

Me quedo con la paz de que nos dijimos siempre todo lo que sentimos, con la intensidad que lo vivimos, con los mates en cualquier lado, de los viajes, de compartir con Matu todo, de nuestras charlas infinitas, de las enseñanzas, de los errores. Todo lo que vivimos fue lo que la vida quiso que vivamos y lo voy a recordar para siempre. Nos vamos a volver a encontrar, ¿sabés? Y todo lo pendiente lo vamos a hacer. Ruego no olvidarme de tus caricias, de tus besos, de la sensación que me daban tus te amo tan del corazón, de esos abrazos que traspasan la piel. Te amo con el alma entera mi amor, una parte de mi se fue con vos para siempre./TN