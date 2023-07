Un navegante australiano vivió una increíble odisea con final feliz

lunes 17 de julio de 2023

Un acontecimiento asombroso ha tenido lugar cerca de las costas de México, donde un navegante australiano fue salvado después de pasar más de dos meses a la deriva en el océano Pacífico.

Tim Shaddock, de 51 años, es el milagroso superviviente que fue descubierto la semana pasada a bordo de un barco averiado, junto a su perro Bella, después de que un helicóptero que acompañaba a un atunero lo avistara cerca de la costa mexicana.

"He pasado por una dura prueba (...) He estado solo en alta mar durante mucho tiempo", comentó Shaddock, en un video difundido por el Canal Nine de la televisión australiana, donde se le ve muy delgado, con una espesa barba gris y cabello largo, pero consciente de que ahora solo necesita "descansar y una buena comida".

Shaddock y su perro iniciaron su travesía en abril desde la ciudad costera mexicana de La Paz con destino a la Polinesia Francesa.

Sin embargo, una violenta tormenta dañó su embarcación y sus equipos electrónicos, impidiéndoles comunicarse para solicitar ayuda o continuar con su travesía de unos 6.000 kilómetros.

Pescado crudo y agua de lluvia

Para mantenerse con vida en alta mar mientras aguardaba el rescate, Shaddock consumió pescado crudo y bebió agua de lluvia. Para protegerse de las quemaduras solares, tanto él como su mascota se refugiaban bajo una lona del bote.

Un médico a bordo del barco atunero que participó en el rescate indicó que Shaddock se encuentra "estable y muy bien" de salud, mientras se encaminan hacia la tierra firme.

Esta hazaña marítima de Shaddock rememora la película "Náufrago" (Cast Away), protagonizada por Tom Hanks, que relata la historia de un hombre que pasa varios años en una isla del Pacífico.

Según Mike Tipton, profesor de Fisiología Humana y Aplicada en la Universidad de Portsmouth, el rescate de Shaddock fue una combinación de "suerte y habilidad", y lo equiparó con encontrar “una aguja en un pajar”, según declaró al canal australiano 9News.

"La gente debe comprender lo minúsculo que es el barco y lo inmenso que es el Pacífico. Las posibilidades de que alguien sea encontrado son extremadamente reducidas", enfatizó Tipton.

Este episodio trae a la memoria el caso del náufrago salvadoreño José Salvador Alvarenga, quien fue rescatado en las Islas Marshall en enero de 2014 tras sobrevivir aproximadamente 13 meses en alta mar alimentándose de carne cruda de aves y peces, bebiendo sangre de tortuga, su propia orina y agua de lluvia.