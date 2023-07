Lanata apuntó contra las críticas por revelar la enfermedad que tendría Wanda Nara

lunes 17 de julio de 2023

Luego de la polémica que se generó alrededor de la información sobre la salud de Wanda Nara, Jorge Lanata se refirió al tema y apuntó contra quienes lo criticaron. En su editorial del inicio de Periodismo para todos (eltrece), el periodista aseguró que tenía la noticia chequeada y que no produjo ningún daño al darla a conocer. Además, tuvo palabras muy duras contra colegas del medio del espectáculo.

La discusión se generó el viernes, cuando Lanata reveló el supuesto cuadro de la conductora de MasterChef. Según la información del periodista, luego de la internación de la modelo, que se dio el miércoles por la noche, los estudios realizados habrían arrojado un diagnóstico.

El conductor, que dio esta información en radio Mitre, afirmó que la chequeó con tres fuentes, dos cercanas a Wanda y otra del sanatorio Los Arcos, donde se produjo la estadía temporal de la empresaria. Dado que en el entorno de la modelo el hermetismo es total y nadie se refirió públicamente al tema, muchos criticaron el hecho de dar a conocer esta intimidad, ya que la protagonista y su entorno prefirieron no hablar del tema. Tanto en redes sociales como en medios, hubo críticas de distintos periodistas contra Lanata por su accionar.

Ante esto, el conductor decidió utilizar la editorial de Periodismo para todos para responder. “Dije al aire el diagnóstico de Wanda Nara. Empezó después un andanada de críticas por parte del periodismo de espectáculos y quería decir un par de cosas sobre esto”, comenzó en el inicio de la emisión.

En primer lugar, remarcó que su información tenía sustento: “Yo chequeé la noticia antes de darla. Punto. Era cierta”. A continuación, se refirió a la cuestión ética del tema y manifestó que su accionar no fue incorrecto. “¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. Al revés, en todo caso lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien sufre la enfermedad”, se defendió.

Luego, Lanata mostró descontento con los cuestionamientos hacia su figura: “Cierto periodismo de espectáculo reaccionó indignado hablando de ética y códigos profesionales. Es terrible, porque son los mismos periodistas que a diario hablan de infidelidades de una pareja con hijos menores”. “Yo no espero moral de la televisión. Tampoco soporto que algunos se comporten como un grupo de seminaristas porque no lo son”, agregó.

En esa misma línea, el periodista siguió con palabras contundentes contra sus colegas: “Gente que ni siquiera considero periodista me habla de ética profesional. Por favor, mírense al espejo y vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir”. “Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo”, indicó.

Sobre el final de la editorial, Lanata hizo énfasis en que chequeó con las fuentes antes de dar una “información sensible” y que a su manera de ver no había polémica. “Yo lamento lo que le pasa a Wanda y espero que se reponga pronto. Lo que no creo es que algunos panelistas del espectáculo se puedan curar con la misma rapidez”, cerró.