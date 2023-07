El apoyo de los famosos luego de que Wanda Nara hablara de su salud

lunes 17 de julio de 2023

Luego de cinco días de incertidumbre y de una andanada de versiones sobre su salud, que solo arrojaban mayor preocupación, Wanda Nara decidió volcarse a las redes sociales en la tarde de este lunes para contar “lo que pasó”. En su carta abierta ratifica que -luego de haberse tomado un tiempo que “necesité para mí”, según dijo-, tiene leucemia.

Si bien nunca escribe el término, queda claro cuando hace una referencia a la información que Jorge Lanata había dado en su programa de radio. “Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias -explicó Wanda-. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”.

Y concluye: “Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos“.

El texto de Wanda en Instagram, que va acompañado de una selfie tomada en su auto, recibió de inmediato miles de likes y comentarios, en una clara muestra de cariño y respaldo pero no solo de las personas anónimas que la siguen (suma 16,5 millones), sino también de la colonia artística.

Su hermana, Zaira Nara, se manifestó a través de cinco emojis: tres celestes y dos rosas, en la que pareciera ser una referencia a los hijos de Wanda. Ana Rosenfeld -su abogada-, Ángel de Brito, Verónica Lozano (quien le realizó una entrevista a Wanda 10 días atrás, cuando nada se sospecha del diagnóstico, y que se emitió justo hoy), Lourdes Sánchez y Guillermo Pendino (uno de los directivos más importantes de Telefe) también aportaron su corazón en forma de emoticón. “Te amo mil”, le dedicó Damián Betular. “¡Vamooooo con todo para adelante! ¡Vos podés!”, la alentó Yanina Latorre.

El de Marcelo Tinelli se destacó: “Toda nuestra familia te ama. Y estamos con vos, con Mauro (Icardi), con tus hijos y toda tu familia, siempre al lado de ustedes. Fuerza, amiga querida. Todo va a estar bien”.

La modelo española Carla Pereyra, esposa de Diego Simeone, también dejó un corazón y el emoticon de dos manos en señal de plegaria. “No tenés que darle explicaciones a nadie”, le puso Connie Ansaldi. “Cariños, Wanda”, fue el mensaje del Chino Leunis, y Flavio Mendoza le escribió: “Mucha luz para vos y toda tu familia”. “Fuerza Wanda, todo va a estar bien”, Chechu Bonelli. “Toda la Bendición. Estará todo bien para ti y toda la familia”, auguró Sandra Callejón. “Te amamos, reina”, le hizo llegar su energía Stephamie Demner, al igual que las periodistas Macela Coronel y Estefanía Berardi, el ex GH Gustavo Conti, la exganadora de Masterchef Elba Rodríguez, entre otros.

Pero lo dicho: los seguidores anónimos de Wanda también se volcaron a los comentarios para comunicarle sus deseos de una pronta recuperación y, en muchos casos, contarle sobre experiencias similares, vividas en carne propia. Así, en apenas una hora de publicación, la carta abierta de la conductora ya había acumulado 25 mil mensajes y medio millón de likes. /Infobae