Luis Ventura, Jorge Rial y Karina Mazzocco, en un cruce de denuncias judiciales

Luis Ventura intensificó el conflicto con Jorge Rial, mostrando su evidente enfado con el reconocido periodista.

Ventura afirmó que llevará a Rial ante la justicia "con evidencias", y asistirá sin objeciones a las audiencias de mediación con el presentador, derivadas de una demanda que Rial inició en medio del escándalo por la visita de Morena Rial al programa A la Tarde (América).

En una entrevista exclusiva con Esteban Trebucq para La Cruel Verdad (A24), Ventura expresó su disgusto con Rial.

"Estoy enfadado, pues me informé, por el abogado de la cadena, que Rial se encuentra molesto, alegando que yo no acepto sus notificaciones legales. Mi relación con él es terrible. Ahora entiendo, se quitó la careta. Se torna más irracional a cada momento. Parece que su tiempo en la cima le ha afectado negativamente. Me envía una notificación legal a pesar de que no lo he difamado, de hecho, lo he defendido siempre. Y tengo que escuchar un audio donde me insulta, que su hija difundió al aire. Eso me molesta", afirmó enfurecido.