Lourdes de Bandana habló sobre sus problemas con el alcohol

lunes 17 de julio de 2023

Lourdes de Bandana fue entrevistada en el programa de YouTube PopGoldTv y habló de sus comienzos en la música, la repentina llegada del éxito con Popstar y también de sus abusos con el alcohol luego de una relación violenta.

La cantante se abrió completamente en torno a sus consumos y también sobre el tormentoso vínculo que tuvo con su expareja, en la que vivió violencia física y psicológica y luego de la ruptura cayó en la adicción al acohol.

“Yo sentí que el alcoholismo era una consecuencia de algo que me estaba pasando a nivel personal, amoroso, espiritual”, expresó entre lágrimas. Además, fue sincera frente a cámara: “Yo probé de todo. Nunca fue mi fin el hecho de estar re loca, todo lo contrario”.

De todos los consumos, el que destacó como problemático fue el del alcohol, situación que hoy en día ha superado gracias a diversas terapias y también el paso por Alcohólicos Anónimos: “El alcohol fue tremendo. Quería sacarme la cabeza, necesitaba no pensar”.

Si bien hoy se encuentra en recuperación y definió que el proceso es “día a día” también reconoció cómo le afectó en su vida personal: “Este último tiempo fue terrible. Incluso lastimé a seres que quiero muchísimo”.

La experiencia decisiva de Lourdes de Bandana

En su relato, la cantante de Bandana incluyó un hecho que no había narrado antes en su vida de manera pública: “Yo pasé Navidad internada en un hospital porque me agarró como un ataque de pánico increíble, empecé a gritar, pero tengo muchos blackouts de ese momento”, reveló.

“Me agarró un brote medio fuera de control. Me superó, se me rompió el corazón. Yo realmente pensé que era mi última ficha”, expresó sobre lo que esperaba de una relación amorosa que terminó por sumirla en la violencia y el consumo.

“Se me rompió el corazón y me la di en la pera con el alcohol que hacía que me olvidara de lo que me estaba pasando”, continuó diciendo sobre cómo se refugió en la bebida hasta poder salir gracias a la terapia.

Su vida en Bandana

La cantante no dejó de lado su época en Bandana, la cual recuerda con mucho cariño, aunque esta dirección de la música no tenía que ver con sus orígenes, ya que se relacionan más con la escena under.

“Yo venía de una movida completamente outsider”, reveló sobre sus orígenes y reconoció que recordar cómo nació Bandana “Me da vergüenza”. “Trato de guardar los recuerdos positivos y agradezco que esto haya pasado”, agregó sobre su paso por la banda pop. /TN