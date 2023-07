La mamá de Cecilia Strzyzowski hizo una revelación del caso

martes 18 de julio de 2023

Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski (28), la joven desaparecida el 2 de junio en Resistencia, dió una entrevista tras encabezar una marcha hacia la Casa de la Provincia del Chaco y habló sobre el vínculo de César Sena con su hija.

“Cecilia deseaba estar embarazada. En noviembre tuvo un atraso de 17 días y César quería comprarle los escarpines. Pero no creo que estuviese embarazada porque tenía un parche anticonceptivo”, contó.

Luego, agregó: “Cuando miraba a César, se comportaba como salido de una película. Era el marido ideal delante de mis ojos, era un muy buen actor. En un comienzo, no era un sospechoso para mí”.

César Sena (19) es el principal sospechoso por la desaparición de Cecilia Strzyzowski (28). (Foto: Facebook)

“Yo no politicé lo que pasó. Me han tratado de loca. Los organismos de Derechos Humanos desaparecieron. Los Sena siguen teniendo protección política”, seguió.

En esta misma línea, remarcó: “Para mí Cecilia vio algo y por eso la mataron”. Sobre la relación de su hija con Marcela Acuña, fue contundente: “Para Cecilia ella era una vieja cho**, porque su hijo era como de su propiedad. Algunos dicen que había incesto entre César Sena y su madre”.

La mamá de Cecilia encabezó una marcha en la Ciudad de Buenos Aires

Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski, encabezó una marcha este lunes hacia la Casa de la Provincia del Chaco en la ciudad de Buenos Aires. Tanto ella como sus allegados reclaman justicia.

El acto comenzó a las 18 en avenida Callao 322, en el barrio porteño de Balvanera, junto a las Madres del Dolor, que pidieron el acompañamiento de la gente.

“No tengo bandera política, mi única bandera es Cecilia. Sería bueno que Alberto Fernández me escuche. El Chaco es un feudo. Para mí no es un femicidio, es una víctima del poder”, dijo Gloria ante los medios de comunicación.

Asimismo, agregó: “En este país la plata manda. Hoy es mi hija, pero mañana puede ser la tuya. Y cuando sea la tuya, vas a querer que esta gente te acompañe”. Esta movilización fue la primera que se realizó fuera de la provincia por parte de la madre de la joven, quien ya adelantó que irá a otros puntos del país./ TN