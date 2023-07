El nuevo comunicado sobre la salud del periodista Guillermo Barrios

martes 18 de julio de 2023

La noticia sorprendió el pasado viernes, al confirmarse que el periodista Guillermo Barrios, integrante de los programas Gossip y La tarde del Nueve, se encontraba internado desde la noche anterior en el Sanatorio Finochietto luego de sufrir una descompensación por un cuadro de neumonía bilateral, por el cual debió ser sedado y permanece en terapia intensiva con respiración artificial. Apenas se conoció la noticia, el público y sus colegas del periodismo de espectáculos quedaron conmocionados por su estado de salud y se manifestaron por su recuperación..

Sin embargo, durante el sábado 15 las noticias se volvieron aun más desalentadoras. En diálogo con Teleshow, su amiga y compañera de Gossip Pilar Smith dio un crudo detalle de su cuadro general. “Se encuentra en estado crítico, muy grave. Realmente está muy complicado, se espera un milagro”, reveló de manera muy sentida quien comparte horas de trabajo con el periodista en NetTV.

“Antes de ayer estaba acá con nosotros, súper bien. Ayer con fiebre, no vino. Y ahora está internado con varios frentes que las está peleando por estas horas. Está grave, estamos rezando. Para mí fue un programa muy difícil, para todos... hablo por mí porque estoy al frente al programa, pero obviamente para mis compañeros también”, había explicado Pilar al aire en su programa. “Lo amamos, lo queremos, deseamos su pronta recuperación”, agregó en la emisión del viernes.

Por su parte, Leo Arias, panelista del programa, expresó: “Es un tema muy delicado, muy fuerte. Uno tiene contactos, uno genera una amistad. Me cuesta mucho hablar, me emociona un poco. Sabés que acá en el equipo uno es muy creyente y reza por vos. Yo no soy muy creyente, pero te envío todas las fuerzas posible. Te queremos mucho y ojalá puedas estar cuanto antes con nosotros”.

Después de un fin de semana con un panorama desalentador, las primeras horas del lunes se reveló un nuevo comunicado acerca de la salud del periodista. Fue Laura Ubfal quién compartió un mensaje en sus redes replicando lo que había manifestado el equipo de prensa del productor, en el que la situación da indicios más favorables respecto a su estado. “Guille Barrios se encuentra transitado una situación que, si bien aún reviste gravedad, en las últimas 24 horas presentó una leve mejoría de su cuadro inicial”, se lee en la imágen.

Tras ello añadieron: “Agradecemos al Sanatorio Finochietto, por el amor, dedicación, respeto y profesionalidad con la que han trabajado y lo siguen haciendo”. Y el mensaje culmina: “Estamos más que agradecidos y esperanzados”.

Por su parte, quien también se refirió al tema fue Ana Laura Román, una de las panelistas invitadas en la jornada del lunes a LAM, el programa conducido por Ángel De Brito. Allí, había adelantado algo de lo referido en el comunicado: “Hoy tuvimos buenas noticias, porque le detectaron la bacteria y ya están atacando específicamente lo que tiene y hay una leve mejoría. Sigue siendo delicado, pero con una leve mejoría”, señaló la periodista, compañera de Barrios en el programa de El Nueve.

Fuente: TELESHOW