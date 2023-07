Una lotería en EEUU repartirá premios por USD 1.000 millones y se puede jugar desde Argentina

martes 18 de julio de 2023

Por tercera vez en su historia, el premio de Powerball alcanzó los USD 1.000 millones que se sortearán mañana 19 de julio. Se trata, según informó su sitio oficial, del “séptimo mayor premio de lotería de Estados Unidos y el tercer mayor de Powerball, solo por detrás del Powerball de USD 2.040 millones de dólares, récord mundial, ganado el año pasado, y del de 1.586 millones de dólares ganado en 2016″.

“Esto se ha convertido en una racha histórica de premios; esta es solo la tercera vez en los 31 años de historia de Powerball que un premio alcanza el umbral de los mil millones de dólares”, dijo Drew Svitko, Presidente del Grupo de Productos de Powerball y Director Ejecutivo de la Lotería de Pensilvania. Dado que no hay restricciones para jugar desde el exterior, también se puede jugar desde la Argentina.

“Durante este emocionante momento, nos gustaría recordar a nuestros jugadores que jueguen de forma responsable. Sólo hace falta un boleto para ganar este enorme premio o cualquiera de los otros premios de Powerball”, indicó.

El premio de la Powerball salió el lunes por la noche después de que ningún boleto acertara los seis números sorteados: las bolas blancas 5, 8, 9, 17, 41 y la Powerball roja 21. El multiplicador Power Play era 4X.

“A pesar de que no se consiguió el premio, las loterías instan a los jugadores a que comprueben sus boletos para ver si hay alguna de las nueve formas de ganar. El sorteo del lunes produjo más de 2,8 millones de boletos ganadores en todo el país, y los jugadores ganaron premios en metálico de menor cuantía por un valor combinado de 41,7 millones de dólares”, informó el sitio.

“Los boletos más premiados del sorteo del lunes 17 de julio incluyen cinco boletos (CT, FL, KY, NY, PA) que acertaron las cinco bolas blancas para ganar premios de 1 millón de dólares. También hubo tres boletos (AR, GA, TX) que acertaron las cinco bolas blancas y aumentaron el premio de 1 millón de dólares a 2 millones de dólares al incluir la opción Power Play por 1 dólar más por jugada. También hubo 88 boletos que ganaron premios de USD 50.000 y 28 boletos que ganaron premios de USD 200.000″, indicaron.

“En el sorteo Double Play, dos boletos de Maryland y Tennessee ganaron premios de USD 500.000. Double Play es una función adicional que ofrece a los jugadores de determinadas jurisdicciones otra oportunidad de acertar sus números de Powerball en un sorteo independiente con un premio máximo en metálico de 10 millones de dólares”, indicó.

“Los jugadores pueden añadir la función Double Play a su boleto de Powerball por USD 1 adicional por jugada. Los sorteos de Double Play se celebran después de los sorteos de Powerball todos los lunes, miércoles y sábados”, precisó.

“La última vez que se ganó el premio de la Powerball fue en el sorteo del 19 de abril de 2023, cuando un boleto de Ohio acertó las cinco bolas blancas y la Powerball roja para ganar un gran premio valorado en 252,6 millones de dólares. Desde entonces, ha habido 38 sorteos consecutivos sin ganador del premio”.

“Si un jugador gana el premio el miércoles por la noche, podrá elegir entre un premio anual por un valor estimado de 1.000 millones de dólares o un pago único estimado en 516,8 millones de dólares. Ambas opciones de premio son antes de impuestos. Si el ganador elige la opción de la anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentarán un 5% cada año”, se indicó.

Los boletos de Powerball cuestan USD 2 por jugada; los sorteos de Powerball se transmiten en vivo todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 de la noche, hora del este de EEUU en vivo en Powerball.com.

“Las probabilidades generales de ganar un premio son de 1 en 24.9. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones”, indicó.

Los 10 mayores premios de Powerball fueron:

1- USD 2.040 millones de dólares (7 de noviembre de 2022).

2-USD 1.586 millones (13 de enero de 2016).

3. USD1.000 millones (19 de julio de 2023)

4. USD 768,4 millones (27 de marzo de 2019).

5. USD 758,7 millones (23 de agosto de 2017).

6. USD 754,6 millones (6 de febrero de 2023).

7. USD 731,1 millones (20 de enero de 2021).

8. USD 699,8 millones (4 de octubre de 2021).

9. USD 687,8 millones (27 de octubre de 2018).

10. USD 632,6 millones (5 de enero de 2022).

Qué impuestos se cobran si se gana desde la Argentina

El experto en impuestos Sebastián Domínguez explicó que impuestos se cobran en la Argentina para este tipo de premios.

“Para Ganancias es una renta de fuente extranjera pero como no hay habitualidad, no está gravada; IVA e ingresos brutos no corresponden. Como te acreditan los fondos en el exterior entonces ahí hay que ver que destino se le da; depende el destino puede estar gravado con bienes personales al 31/12″, detalló.

“Son alícuotas hasta el 1,75% si están en el país y hasta el 2,25% si quedan en el exterior, en la medida que no aplique alguna exención, Por ejemplo que invierta en títulos públicos argentinos si confía en el país”, indicó.

“Para aplicar el 2,25% se toma el tipo de cambio oficial por lo cual con la brecha actual, la alícuota efectiva es la mitad aproximadamente”, aclaró.

“Si se unifican los tipos de cambio con el próximo gobierno, puede cambiar la ecuación”, indicó. “Si trae los fondos y los acredita en una caja de ahorro en un banco, no aplica impuesto al débito y crédito tampoco. Es decir, no hay impuestos salvo bienes personales dependiendo del destino que le des al 31/12. Y si gana y tiene tiempo de perder la residencia fiscal antes fin de año, entonces tampoco aplica bienes personales si los mantiene en el exterior”, concluyó.