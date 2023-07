Así funciona Google Go, la aplicación que reúne varios funciones de Android

martes 18 de julio de 2023

Uno de los problemas con cualquier celular es que con el tiempo, por la cantidad de información y aplicaciones, el espacio de la memoria de almacenamiento llega a su límite. Y es ahí donde plataformas como Google Go son una solución, porque ofrecen una versión más ligera con casi la misma cantidad de funciones.

A Android llegó en 2019 esta app, que es una opción para aquellos que tienen dispositivos antiguos con espacio de almacenamiento reducido o que quieren ahorrar memoria para usar en otros contenidos como fotos, videos o documentos.

Esta plataforma es una versión ligera o lite de Google, la aplicación de la compañía que reúne varias funciones como el acceso a Lens, el buscador Discover y más.

Cómo es Google Go

La aplicación habitual de Google viene preinstalada en los celulares y ocupa alrededor de 500 MB cuando está en el dispositivo, a eso hay que agregarle los datos de usuarios y el caché, lo que termina en casi 1 GB.

Como alternativa aparece Google Go, que ocupa 31 MB en el teléfono. Una cifra que ayuda a optimizar el almacenamiento del móvil y el gasto de la memoria RAM.

La reducción de su tamaño implicará que la aplicación no cuente con todas las funciones de la plataforma original, pero eso no quiere decir que no sea una alternativa a tener en cuenta. Por ejemplo, está disponible el feed de Discover, donde aparecen noticias de actualidad.

Mientras que en la barra de búsqueda aparecen opciones como Lens, el traductor, consultas con micrófono, modo incógnito y el Asistente de Google.

Estas son todas las funciones con las que cuenta Google Go, que para muchos usuarios serán suficientes si no sacan provecho del resto de herramientas de la plataforma original, que cuenta con identificación de canciones, consultar precios de productos, entre otras opciones.

Cómo instalar Google Go

Esta es una aplicación exclusiva de Android y está disponible en todo el mundo. Así que se puede descargar directamente en Google Play Store. Para hacerlo hay que buscarla con su nombre en la barra de búsqueda y luego instalarla.

Una vez descargada habrá que iniciar sesión con una cuenta de Google, que debería ser la misma que se tiene en el celular, y listo, ya con eso se puede disfrutar de la experiencia, que ofrece movimientos fluidos y permite abrir páginas web directamente desde la app.

Al instalarla, es conveniente eliminar la aplicación original de Google, para que optimice el espacio de almacenamiento, para hacerlo hay que seguir este proceso:

1. Ir a los ajustes del celular.

2. Buscar la opción Aplicaciones o Administración de Aplicaciones.

3. Abrir la lista de aplicaciones instaladas.

4. Buscar Google.

5. Hacer clic en las opciones: Inhabilitar y Forzar la detención.

De esta manera, la plataforma quedará inactiva y ya no se ejecutará, en su lugar tendemos que usar Google Go.

Cómo saber qué aplicaciones he instalado en el celular

Una de las funciones con las que cuenta Google Play Store, permite ingresar al registro de la cuenta y revisar qué programas se encuentran presentes en el dispositivo o cuáles fueron eliminados.

Para acceder a dicha sección de los usuarios deben seguir estos pasos:

- Ingresar a la aplicación Google Play Store.

- Pulsar la foto de perfil para abrir el menú de opciones. Esta se ubica en la parte superior derecha de la pantalla.

- En el menú se deberá hacer clic sobre la opción “Administrar dispositivos y apps”.

- En la sección, pulsar sobre la pestaña “Administrar”. Redirigirá al usuario a una lista de aplicaciones que se encuentran instaladas en ese momento en el dispositivo en el que se encuentra.

- Para acceder al registro histórico, los usuarios tendrán que pulsar el botón resaltado “Instaladas”. Se abrirá una lista corta entre las que se deberá seleccionar “Apps no instaladas”.

