Difunden audios del árbitro agredido extorsionando al joven que se suicidó

martes 18 de julio de 2023

Un vídeo que se volvió viral muestra a un futbolista atacando a un árbitro durante un juego.

Sin embargo, la revelación del suicidio del jugador Williams Alexander Tapón proporciona un giro inesperado a la historia.

Tras su trágico final, se desvelaron grabaciones inquietantes en las que Ariel Paniagua, el árbitro agredido, sometía a Tapón a extorsión, solicitándole $ 300,000 para evitar poner una denuncia.

La familia del joven de 24 años expuso la extorsión y divulgó las grabaciones, en las que Paniagua atribuía a Tapón la responsabilidad de su adversidad.

En los audios, el árbitro enfatizaba en el fallo del futbolista, sosteniendo que todo el incidente era "su culpa".

"Las personas que ven el video y escuchan los audios me instan a denunciarlo para destruirlo", declaraba Paniagua en una de las grabaciones filtradas.

Posibl extorsión

De acuerdo con los hermanos de Tapón, Paniagua envió varios audios exigiendo el dinero para solucionar el problema en privado.

"La verdad, no quiero hacer una denuncia, ¿me entiendes? Deseo llegar a un arreglo con el chico para su beneficio y terminar con todo esto", continúa Paniagua en el audio.

"Le daré hasta la tarde para decidir, pero si no logramos un acuerdo, me veré forzado a denunciarlo, dado que su abogado me está presionando", finaliza el audio.

Posterior al incidente en el recinto deportivo Estación 98 en Sarandí, donde se produjo el asalto durante un juego de fútbol amateur, el árbitro resultó seriamente herido.

Los fiscales sopesaron la posibilidad de arrestar a Tapón por la gravedad del ataque y la evaluación médica de Paniagua.

Sin embargo, con la lamentable noticia de la muerte del futbolista, se cerró la investigación criminal y se abrió un nuevo caso paralelo en otra fiscalía para determinar las circunstancias del suicidio.