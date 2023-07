Angel de Brito estalló contra Telefe por Wanda Nara: "siguen mintiendo"

martes 18 de julio de 2023

Ángel de Brito expresó su descontento hacia Telefé luego de observar el tratamiento dado a Wanda Nara en la entrevista grabada de A la Barbarossa. Durante la emisión del pasado lunes, se mostraron extractos de la misma en pantalla junto a un gráfico que decía: “Ahora: Wanda Nara habló por primera vez”.

En Twitter, Ángel de Brito compartió una captura de pantalla de la televisión, mostrando la imagen con el gráfico mencionado. “¿Siguen mintiendo? ‘Habló por primera vez’”, lanzó furioso.

De esta manera, el periodista puso en evidencia su desacuerdo con la forma en que se promocionó la entrevista de Wanda Nara en el programa de Georgina, considerando que el título estaba errado en relación al hecho de que ella propia rompió el silencio en sus redes sociales.

Ángel de Brito dio detalles sobre la salud de Wanda Nara

Ángel de Brito conversó con Wanda Nara para obtener más detalles sobre su situación en los últimos días y reveló que tuvo una charla con la empresaria durante el fin de semana.

“Me contó que sus hijos no sabían qué estaba atravesando”, comenzó diciendo el conductor de LAM sobre una conversación que estaba autorizado a compartir, según explicó.

Luego, Ángel sumó: “Wanda se realizó estudios la semana pasada y, como menciona en su comunicado, hubo resultados que no fueron favorables. Está siendo atendida por un reconocido profesional en el campo de la medicina, especializado en el área que supuestamente debe tratar. Digo supuestamente porque ella todavía no tiene un diagnóstico claro. Esta mañana no tenía el diagnóstico”.

Durante los exámenes de rutina, se encontraron “valores que no estaban bien”, lo que llevó a repetir el procedimiento para confirmar los resultados. Al ver que todo se mantenía igual, se decidió suspender las vacaciones que Wanda Nara y Mauro Icardi tenían planeadas con sus hijos a partir de esta semana. /La100