Un jubilado italiano tendrá que desempatar la elección en un pueblo santafesino

martes 18 de julio de 2023

El pasado domingo 16 de julio se celebraron las PASO provinciales en todo el territorio santafesino para renovar varias ternas de cara a los comicios generales que se celebrarán más adelante. En ese marco, se dio una insólita situación en un pequeño pueblo de pocos habitantes en el que un extranjero tiene la llave para desempatar la elección entre dos candidatos a jefe comunal.

El hecho tiene lugar en la localidad de Casalegno, que cuenta con alrededor de 170 residentes. Entre ellos, un jubilado italiano que estaba eximido de ir a votar por su edad, pero cuyo escrutinio se convirtió en el más importante de la jornada, ya que permitirá destrabar el desempate técnico entre la actual presidenta comunal, María del Luján Giménez, del frente Unidos para cambiar Santa Fe, y Luis Miguel Rodríguez, del justicialismo.

El hombre de 80 años, de nombre Roberto, no se encuentra conforme con la situación, ya que sostiene que el suyo será un “voto cantado” que podría vulnerar el derecho al voto secreto.

En esa línea, el jubilado habló con la prensa y sostuvo: “”Póngase en mi situación, estoy en un pueblito donde nos conocemos todos. A lo mejor hay 69 personas que quizás me quieran y 69 que tal vez me odien. Me gustaría pedir que no sea válido”.

¿Quién es el hombre que definirá la elección en Casalegno?

El “Tano”, como lo conocen en el pequeño poblado santafesino, arribó a Argentina a los 14 años, proveniente de Udine. Luego de vivir un tiempo en Rosario y volverse a Italia, regresó al país y se mudó a Casalegno para llevar a cabo su trabajo en la cadena láctea, hasta su jubilación.

Tras convertirse en el ciudadano “decisivo” de su comunidad, Roberto sostiene que: “Si hubiese sabido, no sé si iba”. Su voto se hará público tras el conteo definitivo. /Vía País