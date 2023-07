Crisis en Juntos por el Cambio por las críticas de un diputado de Carrió a Bullrich

miércoles 19 de julio de 2023

Dirigentes de Juntos por el Cambio del sector de la precandidata presidencial Patricia Bullrich emitieron un comunicado para que su rival, Horacio Rodríguez Larreta, solicite una "tajante retractación pública" al diputado de la Coalición Cívica (CC) Juan Manuel López, quien sugirió que en un hipotético gobierno de la exministra padecería "dificultades" como las que tuvo el país en la crisis del 2001.

"No hay aporte para el futuro en persistir con expresiones que absolutamente nada tienen que ver con la sana competencia interna que nos comprometimos a llevar adelante", dijeron en un comunicado dirigentes que respaldan a Bullrich, quienes pidieron a Larreta que "solicite una rápida y tajante retractación pública" de López.

Además, le advirtieron al alcalde porteño que "con la mayor fuerza posible" inste "a los miembros de su sector" a mantener las "diferencias internas en el ámbito democrático".

"No podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich como las del diputado Juan Manuel López, integrante del sector 'El cambio de nuestras vidas' que se referencia en su figura en estas elecciones internas, no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si esta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias", agregaron.

El comunicado está firmado por los precandidatos Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, Damián Arabia y Maximiliano Guerra, y el exsenador Federico Pinedo, entre otros.

"Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática sino que, además, no representan los valores de JxC y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista", añadieron.

Cuidemos la Fuerza del Cambio. pic.twitter.com/gIEbjfI0jM — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 18, 2023

Las críticas de los precandidatos de Bullrich se dieron luego de que López cuestionara la "velocidad" con la que la exministra de Seguridad pretende realizar "cambios".

"Algunos creen que esa velocidad no va a ser sino con represión y ese orden que algunos manifiestan es ilusorio", había dicho el referente del espacio de Elisa Carrió.

Comparó hipotéticos gobiernos de distintos dirigentes con las series televisivas: "Yo me imagino una presidencia de Milei como la segunda temporada de El Reino, que es un delirio. Y me imagino, por ahí, aunque creo que no, porque creo que Patricia pudo haber aprendido de esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie 'Diciembre 2001'".

También había afirmado que en esa época, haciendo alusión a cuando Bullrich fue ministra de Trabajo del Gobierno de Fernando de la Rúa, se intentó "un orden represivo" y señaló que, "así como en ese momento no funcionó, ahora tampoco".

"Hay que entender que esos órdenes represivos no funcionan. Porque no funcionaron en el pasado y porque la sociedad está sobreajustada", señaló, y resaltó que "no va a funcionar ni con represión ni sin represión. Eso creo que lo tiene mucho más claro el equipo de Horacio Rodríguez Larreta".

Al conocerse la carta, López publicó hoy un hilo en Twitter, donde rechazó el contenido al manifestar que "mantengo mis diferencias internas en el ámbito democrático" y despegó a Larreta de sus declaraciones.

"Lo que diga el candidato a Presidente de 'El cambio de nuestras vidas' -quien seguramente no comparte mis expresiones- no cambiará lo que pienso, ni lo que dije. Lamento que intenten involucrarlo porque ni soy candidato ni participo de la campaña", sostuvo.

Y compartió una nota de opinión que publicó en la web de Infobae donde resalta que "infelizmente" intentó "graficar" con dos series de TV una respuesta.

"Relacioné directamente al precandidato Javier Milei con la primera serie, y con varias salvedades -entre ellas la lucidez y la experiencia de Patricia y los anticuerpos de Juntos por el Cambio- a Patricia Bullrich con la serie 'Diciembre 2001', nunca dije que ella iba a terminar como el expresidente", dijo.

Pese a afirmar que "la simplificación no siempre es buena idea", su intención fue "graficar cómo la represión y la sola voluntad de hacerla cuando no se dan otras condiciones no sólo no ordena el caos, sino que fracasa y puede ser la excusa para una desestabilización muy concreta".

"Vamos a necesitar de coraje y valor pero también de estrategia, de equipo, de templanza y de inteligencia. Las cosas no van a cambiar porque 'conmigo esto se acaba', porque si no se acaba algo será otra frustración, cada vez más difícil de asimilar. Si no es todo, algunos creerán que fue nada. Yo creo que será un poco todos los días, la épica estará siempre porque la batalla es infinita", agregó López.

Insinuó que hay referentes de JxC que tienen distinta vara al defender a dirigentes de la coalición: "No comparto ni la victimización ni la cancelación del debate, menos aún cuando es selectiva"./ Minuto Uno