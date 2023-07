Quiso robar cables, provocó una explosión y dejó a todo un barrio sin luz

miércoles 19 de julio de 2023

El tranquilo barrio de "El Chivero" vivió un fin de semana en tinieblas después de que un hombre de 40 años, identificado como M.M.A., intentara cortar los cables de un transformador, provocando una explosión que dejó sin energía eléctrica a tres cuadras de la zona. El individuo sufrió lesiones debido al accidente y fue ingresado al hospital.

El incidente sucedió el pasado domingo, poco después de las 23:30, cuando M.M.A. escaló un transformador eléctrico situado en el cruce de las calles Venezuela y la Avenida República de Líbano.

Al tratar de seccionar los cables con unas tenazas, originó una explosión que dejó a las viviendas circundantes sin electricidad durante más de cinco horas. El hecho también ocasionó que el hombre cayera desde una altura aproximada de diez metros, resultando en múltiples traumatismos.

La información del incidente se difundió en Tucumán a través de un mensaje de voz de WhatsApp enviado por un vecino apodado "El Sapo", que se viralizó en toda la provincia.

En su relato, este vecino describió de manera sorprendida y crítica el suceso y la supervivencia de M.M.A. a la descarga eléctrica. "Fue una explosión impresionante; el ruido fue tan fuerte que pensé que un vehículo había chocado contra el transformador", comentó Diego Campbell, un residente que vive en la cuadra contigua al transformador.

Estruendo y apagón

Tras el fuerte estruendo y el apagón, los vecinos salieron alarmados de sus hogares para averiguar qué había ocurrido y hallaron al hombre tendido en la acera. "Es incomprensible cómo logró sobrevivir, no solo a la explosión sino también a la caída desde esa altura sobre un suelo lleno de piedras.

Estaba herido de gravedad, con las manos quemadas, y presentaba una herida en la cabeza y en el área del ojo; estaba completamente cubierto de sangre", explicó Diego.

De acuerdo a los testigos, M.M.A. permaneció en el suelo durante unos treinta minutos hasta que arribaron los servicios de emergencia y la policía. "Al principio estuvo inmóvil en el suelo durante unos cinco minutos, parecía fallecido. Luego, logró sentarse y permaneció en esa posición hasta que un oficial y un paramédico lo transportaron en una ambulancia", detalló Juan Azar.

Tras el traslado del herido al hospital Padilla, los vecinos tuvieron que esperar hasta las cinco de la mañana sin electricidad mientras los técnicos de EDET reparaban los daños. "La ironía de la situación es que las calles estaban iluminadas mientras nuestras casas permanecían en la oscuridad", expresó Estela G.

La policía de la comisaría seccional sexta acudió al lugar para prestar asistencia al herido. Los residentes de El Chivero denunciaron que el hurto de cables es una práctica recurrente en el área, afectando tanto al alumbrado público como al servicio privado de cada hogar. "Es algo que sucede a menudo, se suben a los techos y balcones a cualquier hora para robar cables y extraerles el cobre", relató Diego.

Hartazgo vecinal

Los comerciantes de la zona, especialmente los propietarios de quioscos, son especialmente vulnerables a los cortes de energía ya que no poseen generadores particulares. "Los que tenemos tiendas estamos expuestos al riesgo de que los productos perecederos se echen a perder, especialmente en verano. Esta situación nos afecta y es la tercera vez que sucede en cuatro meses", denunció Estela.

Además del hurto de cables, los vecinos han informado de la sustracción de tubos de bronce de los medidores de gas, las manijas de las puertas y portones de entrada, e incluso los elementos de iluminación y las placas de numeración de las casas.

"Tuve que poner un candado a la tapa del medidor de gas y dejar un orificio para que pudieran tomar la lectura, para evitar que se llevaran nuevamente el tubo", comentó Maximiliano, propietario de una tienda en la avenida. "También he comenzado a retirar las bombillas cada vez que cerramos el negocio porque me cansé de que me las robaran", añadió.

M.M.A. permanece hospitalizado en el hospital Padilla, fuera de peligro. Por su parte, la Justicia informó que por el momento no se ha presentado ninguna acusación formal contra él, ya que nadie ha denunciado el incidente. En principio, no se habría consumado un robo.