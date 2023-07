Quién es Cillian Murphy, el actor de mirada incómoda que encarna a Oppenheimer

miércoles 19 de julio de 2023

El actor que protagonizará Oppenheimer tiene un perfil bajo que no opaca su talento y versatilidad.

Christopher Nolan, el renombrado director británico, confió en el actor irlandés Cillian Murphy un nuevo desafío que demandaría cada aspecto de su talento.

Hace dos décadas, Murphy audicionó para el papel de Batman, pero Nolan lo destinó a interpretar al antagonista, el Espantapájaros.

Desde entonces, su apariencia cautivadora ha jugado un papel crucial en diversas películas de Nolan, incluyendo la trilogía de "El caballero oscuro" (2005-2012), "Inception" (2010) y "Dunkerque" (2017).

Murphy, reconocido por su actuación en la serie de Netflix "Peaky Blinders", obtuvo su primer papel principal en "Oppenheimer", la próxima película de Nolan sobre el creador de la bomba atómica, donde compartirá pantalla con estrellas como Matt Damon, Kenneth Branagh, Emily Blunt y Gary Oldman. Para prepararse para el papel, Murphy se sumergió en el texto sagrado hinduista Bhagavad Gita.

A pesar de ser etiquetado como el "villano de película perfecto" por The New York Times, Murphy proviene de un pueblo católico en Irlanda, donde su educación estuvo lejos de los personajes malévolos que retrata.

Durante su tiempo en el colegio, descubrió su pasión por el arte y comenzó a canalizar su energía a través de las clases de actuación.

Antes de adentrarse en la actuación, Murphy aspiraba a ser una estrella de rock y formó una banda con uno de sus hermanos.

El camino de Murphy hacia la actuación comenzó con la compañía de teatro Corcadorca y su papel en la película "28 días después" (2002).

Su éxito en la industria del cine se consolidó con la película "Batman Inicia", que recaudó casi US$100 millones y marcó el inicio de una fructífera colaboración con Nolan.

Murphy ha mantenido un perfil bajo, optando por residir fuera de Hollywood y minimizar su participación en la vida pública. A pesar de su aparente misterio, sus habilidades como actor y su apariencia única han capturado la atención tanto del público como de los críticos.

A lo largo de su carrera, ha demostrado su versatilidad interpretando una amplia gama de personajes, desde un temible soldado del IRA en "The Wind That Shakes the Barney" (2006) hasta una mujer trans en "Desayuno en Plutón" (2005).

Su papel más reciente en la exitosa serie "Peaky Blinders" requirió una transformación física significativa y un estudio profundo del acento local de Birmingham.

Murphy destaca la importancia de mantener una vida familiar equilibrada y valora su círculo íntimo de amigos y familiares.

Con su incuestionable talento y su dedicación al arte de la actuación, Murphy ha conseguido dejar una huella imborrable en la industria cinematográfica.