ANSES cambia un requisito fundamental para cobrar AUH

miércoles 19 de julio de 2023

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa efectuando el calendario de pagos de julio, en este marco, el organismo ratificó que los titulares de la AUH recibirán el próximo mes un haber de $13.864. La determinación del organismo que conduce Fernanda Raverta, está ligada al aumento del 34% en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). ANSES: ¿hay bono para AUH en julio? La Asignación Universal por Hijo no cobra un bono en julio, pero podrá acceder a los siguientes extras: Complemento Leche del Plan 1000 días de Anses.

Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social.

Descuento del 55% en la Tarjeta SUBE para transporte público.

Tarjeta Alimentar para AUH. Leé también: Mipol, la empresa tucumana que se hizo viral en TikTok y ahora quieren copiar en el mundo

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder Las personas que pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo son: Desocupados.

Trabajadores no registrados sin aportes.

Trabajadores del servicio doméstico.

Monotributista social.

Inscripto en Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ANSES oficializó que desde el próximo mes, uno de los montos que te permite cobrar AUH se modificará. AUH: cuáles son los requisitos Tener DNI actualizado.

Residir en el país.

Ser argentino nativo o naturalizado, o con residencia legal en el país mínima de 3 años.

Figurar en la base de personas de ANSES, al igual que el grupo familiar.

Presentar acreditación anual de escolarización y controles de salud de los niños. AUH: requisitos para el hijo Ser menor de 18 años.

Ser soltera/o.

Ser hija/o matrimonial o extramatrimonial, adoptada/o o estar bajo guarda o tutela, o estar a cargo de un pariente por consanguinidad hasta 3er. grado.

Tener DNI.

Residir en el país.

Ser argentina/o nativo o con residencia legal.

Figurar en la base de personas de ANSES relacionado con quien lo tiene a cargo y con el otro/a progenitor/a. ANSES oficializó que desde el próximo mes, uno de los montos que te permite cobrar AUH se modificará. Cómo acceder a Tarjeta Alimentar No es necesario presentar algún formulario para anotarse. Únicamente, se debe cargar todos los datos personales en la página oficial de Mi ANSES y verificar los vínculos familiares del titular como de su grupo familiar. Para acceder a la página web, deberás colocar tu clave de seguridad social junto al número de CUIL. Así podrás verificar los vínculos familiares y tener cargada la libreta con cada uno de los controles médicos de tus hijos. Cómo cambiar el lugar de cobro de una prestación de la Anses Aquellos que cobran una asignación, jubilación o pensión de la Anses tienen la posibilidad de cambiar el lugar donde reciben dicho dinero. Para ello, pueden elegir cualquiera de los bancos habilitados o, si se encuentran en una zona rural, una sucursal del Correo Argentino. Para realizar el trámite es necesario que reciban el primer cobro en la entidad que le fue asignada. Una vez hecho eso, pueden pedir la modificación vía internet, llamando al 130 o asistiendo presencialmente, y con turno, a una oficina de la entidad previsional. En el primer caso, deben ingresar a Mi Anses, con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez allí tienen que entrar a la sección “Cobros” y seleccionar “Cambiar lugar de cobro”. Entonces, aparecerá un formulario que deberán completar con los datos del nuevo sitio.