La “fan” de Julián Álvarez se volvió viral al revelar cómo llegó a tener medio millón de dólares

miércoles 19 de julio de 2023

Luciana Milessi volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de que un video suyo se difundiera en Instagram: en él, relató a qué se dedica y se volvió viral por el llamativo monto que tenía en su cuenta bancaria.

La modelo, oriunda de Chaco, se había hecho conocida años atrás por su fanatismo hacia el delantero de la Selección Argentina y campeón del mundo Julián Álvarez, que en ese momento estaba vistiendo la camiseta de River.

En esta oportunidad, la modelo participo de una serie de preguntas que llevó a cabo la cuenta de Instagram de Valentín Vera (“valentinvera”), la cual suele realizar este tipo de iniciativas.

El joven “rompió el hielo” para con la joven para preguntarle cuánta plata tiene en su cuenta de banco y cómo hizo para conseguirla: ella comentó la peculiar forma que tiene de hacer dinero con su ropa interior.

“Debo tener unos 520 mil dólares más o menos”, señaló la joven ante la primera pregunta. El entrevistador, al no poder creer la respuesta, pidió pruebas al respecto y las tuvo, ya que ella le mostró la cuenta del banco.

Seguido, continuó indagando y le preguntó a qué se dedicaba para haberse hecho de esa suma. “No sé si lo puedo decir. Vendo mis tangas”, le contestó ella.

Pero, ¿cómo comenzó esto? “Una vez, fui a la casa de un jugador de fútbol y quería mi tanga a lo que yo dije ‘pero me voy a ir a mi casa sin bombacha’. Entonces me dijo que me la compraba”, sentenció ella, al tiempo que comentó que había aceptado 2 mil dólares por la prenda.

Finalmente, en el video, que no tardó en volverse viral, ella comentó cuál es el color de la tanga que más vende en sus cuentas de contenido para adultos. “Roja”, completó la joven.

El video, que fue posteado en conjunto entre Valentín Vera y Luciana Milessi, superó los 57 mil “me gusta” en Instagram, al tiempo que se volvió tendencia. Los usuarios no tardaron en volverlo viral.

“¿Nadie quiere comprar boxers rotos?”,“Julián fue el que le compró jaja”, “Me llega a preguntar a mí cuánto dinero tengo en mi cuenta de banco y me hace una transferencia de lástima”, fueron algunos de los tantos comentarios de la publicación que se volvió furor en la red social.

Los difíciles momentos de Luciana Milessi

La joven también expresó que ha enfrentado críticas y amenazas por su comportamiento pasado relacionado con Julián Álvarez. A raíz de eso, decidió alejarse del tema y enfocarse en su presente y su trabajo actual.

Con esta nueva entrevista, Luciana Milessi ha vuelto a captar la atención del público y ha dejado en claro que está dispuesta a hablar abiertamente sobre su vida y su controvertida profesión, sin importar las opiniones que pueda generar.