Mario Leito sobre el futuro de Joaquín Pereyra: "Se tiene que quedar"

miércoles 19 de julio de 2023

En los últimos días también empezó a sonar con fuerza el nombre de Joaquín Pereyra, la joya de Atlético Tucumán, para incorporarse a River . Mario Leito es presidente del Decano y dejó en claro que no quiere saber nada con perder el futbolista.

“No recibimos ningún pedido sobre Joaquín Pereyra, no nos llegó ninguna oferta ni pedidos de River ni Racing. Nosotros compramos el 100% del pase de Pereyra, a fin de año veremos. Ahora no estamos dispuestos, priorizamos lo deportivo, el jugador se tiene que quedar en Tucumán“, afirmó el presidente de Atlético Tucumán en diálogo con CNN Radio.

Otro de los clubes que más intresados estaban en sumar al mediocampista fue Racing. La Academia realizó un intento formal por el jugador que quiere como refuerzo en este mercado de pases. Pero del otro lado del club, recibió una respuesta negativa. Con la ilusión de tenerlo como refuerzo, Racing hizo una primera oferta por Pereyra y fue rechazada por Atlético Tucumán por considerarla insuficiente.

La oferta detallaba de un primer pago de un millón de dólares iniciales. En junio de 2024 el Decano recibiría otros dos millones más para completar finalmente el pago. En este caso queda claro que Atlético tiene la intención de retener al volante creativo zurdo al menos hasta fin de este año y sólo podría desprenderse del futbolista en este mercado de pases ante una oferta irresistible.

La palabra de Joaquín Pereyra

Tras el duelo entre Atlético Tucumán y Newell´s, el futbolista expresó: “Estoy al tanto de todo lo que se habla, pero voy a estar tranquilo hasta que termine el torneo y después veré. La verdad y la realidad es que estoy muy bien y cómodo en Atlético. Hoy estoy en Atlético Tucumán y no me parece correcto hablar de otra cosa que no sea el club. Estoy acá hasta que termine el torneo, tengo que respetar esta camiseta y defenderla a muerte hasta el último partido”.

2:01 PM