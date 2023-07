Calor al límite: en Medio Oriente se registraron temperaturas extremas

El domingo, una confluencia récord de calor y humedad se tradujo en una sensación térmica de más de 65,5 grados, en los límites mismos de la supervivencia humana, medido en el Aeropuerto Internacional del Golfo Pérsico de Irán. A principios de este mes, más de mil personas buscaron tratamiento médico después de que las tormentas de polvo devastaran el sureste del país, necesitado de agua.

La escasez de agua, que según los expertos se debe en gran parte a décadas de mala gestión, es un problema de larga data. Pero se han vuelto más graves a medida que se acelera el cambio climático, y son un factor cada vez mayor de descontento, lo que ha provocado protestas y enfrentamientos en los últimos años.

Los residentes de la capital de Irán enfrentaron una prueba poco común el mes pasado, haciendo fila para llenar y cargar bidones después de que el agua dejó de fluir a los grifos en partes de la ciudad.

Persian Gulf International Airport in Iran reported a heat index of 152°F (66.7°C) today at 12:30 pm.



Those are intolerable conditions for human/animal life. pic.twitter.com/R3RJ9pf4DC2:20:47 PM