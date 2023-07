El jugado cambio de look de Tini Stoessel en Madrid

Tini Stoessel se encuentra en España luego de haber llevado adelante una espectacular gira por varias ciudades del país europeo. Se trata de uno de los tours más importantes en la carrera de la artista, a caballo del álbum Cupido, que editó a principios de este año y que marca una bisagra en su carrera.

De esta manera, La Triple T logró llevar su popularidad al Viejo Continente, llenando estadios y ampliando su presencia en los medios, sostenido por un crecimiento artístico y consolidando un gran fandom en el exterior. En este panorama, la artista se tomó un instante para confesar que estuvo con ataques de pánico y depresión. Contó que veía “muy lejano volver a subirse a un escenario” y que pudo salir adelante a pesar de todo, agradeciendo a sus seres queridos y a sus seguidores. Y también al cantautor Alejandro Sanz, quien viene manifestando hace tiempo sus propios inconvenientes de salud, y le acercó públicamente su solidaridad.

En esta oportunidad y luego de dar su último show en Murcia, la artista sorprendió a sus fanáticos con un nuevo cambio de look que compartió con sus más de 20 millones de seguidores en las redes. Allí, Tini compartió una foto que le tomaron por las calles de Madrid y si bien llevaba el pelo recogido se puede ver perfectamente el tono pelirrojo que eligió para el comienzo de una nueva etapa. De esta manera, la argentina se suma a la tendencia de las estrellas globales que suelen sorprender a sus audiencias con sus cambios de looks. Por caso, Rihanna, Karol G, Emilia Mernes y siguen las firmas.

