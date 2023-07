Jenna Ortega y Paul Rudd protagonizarán una película producida por A24

miércoles 19 de julio de 2023

Aunque la industria cinematográfica vive un clima de tensión por las huelgas de actores y guionistas, algunos films independientes han recibido autorización para seguir adelante con sus planes de realización. Death of the unicorn es una de las excepciones aprobadas por el gremio SAG-AFTRA. Variety confirmó que los protagonistas del largometraje son Jenna Ortega (Merlina) y Paul Rudd (Ant-Man: el hombre hormiga).

Según la información de IONcinema, la película sería una comedia negra de horror, y además marca el debut como director de Alex Scharfman. Asimismo, el título es una adición intrigante al repertorio de A24, productora que conocida por sus thrillers psicológicos como Midsommar y que también estuvo detrás de la aclamada Todo en todas partes al mismo tiempo.

La trama se centraría en un padre y su hija, interpretados por Rudd y Ortega respectivamente, quienes durante un viaje atropellan sin querer a un unicornio real. Este encuentro fortuito los lleva a una serie de eventos que desafían su ética y moralidad, sobre todo cuando descubren las propiedades curativas del mítico animal. Por los datos iniciales, su argumento parece acercarse a la línea de Okja, en cuanto a la crítica social y el elemento de fantasía.

Luz verde en medio de la huelga

Es importante destacar que tanto Jenna Ortega como Paul Rudd, siendo miembros activos de SAG-AFTRA, han decidido participar en el proyecto alineándose con los objetivos de la huelga. Como esta medida de protesta se organiza en contra de la Alianza de Productores de Cine y Televisión, aquellas películas que sean independientes y no tengan conexiones con la AMPTP no serán afectadas.

Variety indica que son 39 las producciones exceptuadas, incluyendo Death of a Unicorn, Mother Mary (Anne Hathaway y Michaela Coel), Bride Hard (Rebel Wilson), Dust Bunny (Mads Mikkelsen and Sigourney Weaver) y The Chosen. El film con Rudd y Ortega tenía planificado el inicio de su rodaje para julio de este año en Budapest.

Los casi 40 proyectos aprobados por el SAG-AFTRA acordaron cumplir los términos ofrecidos por el gremio durante las negociaciones con la AMPTP. El director ejecutivo del sindicato expresó que si las producciones independientes pueden ejecutar estos pedidos, entonces las demandas que solicitan los actores no son “irreales” como han argumentado los grandes estudios.

Fuente: Infobae