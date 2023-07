Trucos en Gmail: 3 funciones de inteligencia artificial en la plataforma de correo electrónico

miércoles 19 de julio de 2023

La inteligencia artificial (IA) está en boca de todos, y más al alcance de lo que podemos creer en primera instancia. La movida no se restringe a ChatGPT de OpenAI, a Google Bard, ni a los muchas veces complejos prompts de los generadores de imágenes automatizados.

¿Sabías que un servicio tan “corriente” como Gmail también incorpora funciones de IA? En esta nota de TN Tecno mencionaremos algunos “trucos” útiles para aprovechar esas características y exprimir al máximo al servicio de correos de Google.

3 trucos de inteligencia artificial que mejoran Gmail

Además de Smart Compose que ofrece sugerencias mientras se escribe un correo, y de Smart Response que incluye al pie de los emails recibidos opciones para responder sin esfuerzo; Gmail agrega otras opciones inteligentes. En términos generales, se trata de soluciones de asistencia que se anticipan a las tareas del usuario, para maximizar el tiempo de trabajo.

Una de las funciones más recientes es Help me write, que se basa en IA generativa y fue presentada en mayo, en las conferencias Google I/O 2023. En la práctica, crea un borrador de un mensaje en base a unas pocas indicaciones del usuario y al correo previo al que se responde. Un detalle para tener en cuenta: por el momento sólo está disponible en el programa Workspace Labs. Para usar esta novedad es preciso solicitar acceso en ese entorno.

Otra opción interesante para aprovechar la IA en Gmail es Nudging. Según dicen desde Google, es una de “las funciones más sencillas e importantes” de la plataforma. ¿Para qué sirve? Muestra recordatorios para responder y/o dar seguimiento a los correos más importantes.

Este sistema se basa en un modelo de aprendizaje automático que detecta los emails que no fueron respondidos, prediciendo cuáles tienen interacciones en forma frecuente. Es decir, no resalta todos los que no se responden, sino los relevante, y lo coloca en la parte superior de la bandeja de entrada. Así, se evita que muchos emails se pierdan en el limbo digital.

Las tarjetas de resumen también colaboran con los usuarios, a partir de características inteligentes. Se trata de una función que, como indica su denominación, muestra un resumen de los correos que son muy extensos y/o contienen mucha información.

Google dice que la función se apoya en aprendizaje automático para analizar los datos y elegir los detalles más importantes. Algo más: la tarjeta cambia según el tipo de email, por ejemplo si es de una aerolínea o de una plataforma de e-commerce, por mencionar dos casos.