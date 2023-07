Atención: Netflix elimina el plan que más compraban los usuarios

miércoles 19 de julio de 2023

La empresa Netflix confirmó un nuevo aumento que afecta a varios usuarios. Los usuarios perdieron el plan "Básico" sin publicidad de u$s 9.99 para los EE. UU. y el Reino Unido. La idea de la plataforma es generar que los nuevos suscriptores a elijan opciones de suscripción más caras y mejores para el negocio.

Actualmente, en los sitios internacionales, la plataforma solo ofrece modalidades para nuevos suscriptores: su nivel "Estándar con anuncios" de u$s 6.99, el plan "Estándar" de u$s 15.49 y el plan "Premium" de u$s 19.99, ambos sin publicidad. Oficialmente, la plataforma informó que "el plan básico ya no está disponible para miembros nuevos o que se reincorporan. Si actualmente está en el plan Básico, puede permanecer en este plan hasta que cambie de plan o cancele su cuenta".

Es decir que los nuevos cambios solo se aplican a los suscriptores nuevos o recurrentes. La estrategia de Netflix es que los nuevos usuarios se muevan al plan con publicidad o al plan estándar, que es más del doble del precio del plan de publicidad. Cabe destacar que este cambio se da un mes después de que la empresa hiciese lo mismo en el mercado canadiense.

El nivel de publicidad de Netflix, que se lanzó como "Básico con anuncios" a fines del año pasado, ahora tiene "casi 5 millones" de usuarios activos mensuales, dijo la compañía en su presentación inaugural de publicidad inicial en mayo.

Cuánto vale Netflix hoy

La plataforma ofrece los siguientes precios en el país.

Plan Básico: $1.758 al mes.

Plan Estándar: $2.990 al mes, con la posibilidad de agregar un cupo de miembro extra por $1.230 cada uno al mes con impuestos incluidos.

Plan Premium: $4.222 al mes, con la posibilidad de agregar dos cupos de miembro extra por $1.230 cada uno al mes con impuestos.