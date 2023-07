Amaia Montero está internada en un hospital de Madrid

miércoles 19 de julio de 2023

Amaia Montero se encuentra bajo la lupa de todos los medios de comunicación y, sobre todo, de sus millones de fans en el mundo, desde que esta tarde se dio a conocer la noticia de que está internada en un hospital de Madrid.

Qué le sucedió a Amaia Montero

La noticia la dio Espejo público, de Cadena 3 en España, donde indicaron que la cantantutora española se encuentra en el hospital madrileño Beata María Ana y estuvo diez días en Terapia Intensiva. Según las fuentes del medio de comunicación, la cantante fue operada de la mano aunque por el momento se desconocen las causas.

Espejo público también contó que Amaia Montero ya se encuentra sala común y que pasó un postoperatorio complicado, ya que no habría seguido al pie de la letra las indicaciones médicas.

Por último, el medio de comunicación señaló que ha intentado contactar a la familia y algunos amigos de la cantante pero por el momento nadie ha hecho declaraciones.

Esta no es la primera vez que Amaia Montero preocupa a sus fans. En octubre pasado, la artista compartió una publicación que llamó la atención de sus seguidores por la imagen y el contenido de sus palabras.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Amaia Montero publicó una postal a cara lavada en blano y negro, pero lo más impactante no fue verla diferente a como suele mostrarse, sino lo que escribió: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?".

Enseguida sus fans la llenaron de mensajes de amor a través de sus mensajes y le dejaron miles de Likes para apoyarla. /Caras

