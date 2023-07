La divertida charla entre Julián Álvarez y Haaland sobre el clima de Argentina

miércoles 19 de julio de 2023

El Manchester City volvió al trabajo luego de una temporada inmejorable: ganó la Champions League, la Premier y la FA Cup. El conjunto de Pep Guardiola consiguió la triple corona gracias al gran aporte de Erling Haaland y Julián Álvarez, los dos máximos goleadores del equipo.

Julián Álvarez y Erling Haaland charlando sobre Buenos Aires, Córdoba y las diferencias de climas con Inglaterra. pic.twitter.com/Ul5SB2hIJd — VarskySports (@VarskySports) July 19, 2023

Este miércoles se viralizó un insólito video que tiene como protagonistas a los delanteros. El noruego le preguntó al argentino cómo es el clima en Buenos Aires y el Araña intentó contestarle en inglés, pero le costó mucho explicarse correctamente.

Julián atinó a responder: “Winter right here now”. Sin embargo, son todas palabras sueltas que no forman una oración, aunque claramente quiso decir: “En invierno es como acá ahora”.

El futbolista campeón del mundo tomó clases de inglés con Sara Duque, aunque surgieron rumores de que el cordobés habría dejado de contar con ella como su profesora.

La maestra de inglés de Julián Álvarez cambió de alumnos y eligió a otros dos campeones: “Durmió la Araña”

Sara Duque, la mestra de inglés de Julián Álvarez, sumó a otros dos futbolistas a sus clases. En las redes sociales, la joven hizo público que los brasileños Richarlison y Arthur Melo, campeones de América en 2019, son sus nuevos alumnos y se enorgulleció por sus logros.

“Estoy emocionada de comenzar a trabajar con Richarlison. Como persona ambiciosa, me encanta trabajar con jugadores ambiciosos que comparten el mismo impulso, y Richarlison no es una excepción. Con mi programa de idiomas a medida, estoy seguro de que pronto estará arrasando en las entrevistas y comunicándose con confianza”, señaló la joven que empezó como abogada deportiva y luego se volcó al mundo del idioma.

En aquel momento, los seguidores de la Araña habían mostrado su admiración por los progresos de su jugador favorito en la barrera del idioma y hasta habían coqueteado con la idea de que el goleador se pusiera en pareja con su profesora.

Ahora, con sus nuevos alumnos, muchos se mostraron celosos y le dejaron mensajes intimidatorios a modo de broma: “Te conviene la Araña”, escribieron algunos. “Durmió la Araña”, fue otro de los mensajes que pudieron leerse en las redes. /TN