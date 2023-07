Jorge Rial publicó un provocador mensaje para Luis Ventura en el Día del Amigo

jueves 20 de julio de 2023

Jorge Rial comenzó con todo la mañana del jueves. Es que tras las fuertes idas y vueltas que tuvo con Luis Ventura en estos días, quien le avisó que lo denunciará penal y civilmente, el conductor publicó un provocador mensaje para el periodista en el Día del Amigo.

"Feliz día del amigo", escribió con ironía el conductor de Argenzuela (C5N, a las 15) en su cuenta de Twitter, donde acumula tres millones de seguidores, junto a una serie de emoticones que expresan carcajadas.

Y aunque no lo nombró a Ventura, al mensaje le adjuntó una foto en la que se lo ve junto al expanelista de Intrusos (América, a las 12.30). La imagen data de principios de julio de 2022, hace poco más de un año, cuando los periodistas se encontraron de casualidad en el café de una biblioteca.

Feliz día del amigo!!!

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ae6waLA6XQ — JORGE RIAL (@rialjorge) July 20, 2023

Sobre el detrás de escena de esa imagen, en Intrusos (América a las 12.30), mientras Rial estaba internado en Colombia por un problema cardíaco: "Estoy cansado de que me inviten a bailes que no son míos, cansado de que venga a reconciliarse conmigo y cuando me quiero dar cuenta me estaba haciendo una selfie".

Los comentarios sobre el mensaje de Jorge Rial para Luis Ventura

En cuestión de minutos el tweet de Jorge Rial se llenó de cientos de comentarios. Mientras que algunos sólo atinaron a reírse, otros desprevenidos pensaron que hablaba en serio: "Sólo te pido que se vuelvan a juntar", le escribió, por ejemplo, una seguidora.

"Los amigos que más se quieren siempre se pelean. Un amigo es un amigo, un amigo es una luz", bromeó otra. En tanto, una tercera opinó: "Me acuerdo cuando Ventura hace 2 meses sonreía en una entrevista y decía que lo amaba a Rial".

Las últimas declaraciones de Ventura contra Jorge

Las más recientes acusaciones de Luis contra su ex amigo fueron muy fuertes. En sus redes, el periodista le advirtió a su colega, sin nombrarlo, que Morena Rial y su hijo podrían quedar "en situación de calle" dentro de pocas horas.

Ventura, que se considera una suerte de tío o padrino del corazón de More, disparó con sin filtros en su cuenta de Twitter.

Sin vueltas, escribió para el millón de usuarios que lo siguen en la red social del pajarito: "Cheee, MERCENARIO JOE... mi sobrina me termina de llamar porque ella y tu amado nieto en pocas horas van a quedar en situación de calle... Caradura, menos cartas documento y más generosidad. Cuándo vas a reencontrarte con el amoooor... salame".

Cheee, MERCENARIO JOE... mi sobrina me termina de llamar porque ella y tu amado nieto en pocas horas van a quedar en situación de calle... Caradura, menos cartas documento y más generosidad. Cuando vas reencontrarte con el amoooor... salame — Luis Antonio Ventura (@LuisVenturaSoy) July 19, 2023

El problema de vivienda que aqueja a la polémica hija mayor de Jorge estaría vinculado a la falta de pago del alquiler. Según reveló Fernanda Iglesias en LAM (América, a las 20), la deuda ascendería a 6.200 dólares.

La panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito contó: “Morena se quería mudar a Puerto Madero, pero Jorge no quería. Para alquilarle un departamento divino, cuatro ambientes, con cochera, en Belgrano, precioso, él puso como condición que su nieto fuera al colegio de River. El nene está anotado ahí".

"El departamento lo alquiló Jorge, es un contrato temporario, por un año, con muebles, por 1550 dólares. Ella vive ahí. Lo único que pagaron fue el mes y el depósito para entrar el 4 de marzo. Después, no pagaron nada más”, agregó Fernanda Iglesias.

Como si esto fuera poco, la panelista sumó que la madre de Francesco estaría teniendo problemas con sus vecinos: "More ya tiene denuncias por ruidos molestos, porque parece que duerme de día y vive de noche, y porque se va y deja al perrito solo en el balcón".

Fuente: Clarín