Un equipo de Europa, decidido a llevarse a Lucas Beltrán

Era imposible que, después del semestre que tuvo, desde Europa nadie pusiera los ojos en Lucas Beltrán. El delantero le ganó el puesto a figuras importantes como Miguel Borja y Salomón Rondón y terminó siendo el goleador del River campeón de la Liga Profesional. Hoy, es una pieza clave.

Es por eso que no sorprendió el interés de Atlético Madrid en el 9 del Millonario, que cuenta con pasaporte italiano (algo clave para llegar al fútbol europeo) y el visto bueno de Diego Simeone. El periodista Hernán Castillo dio a conocer la postura de la institución.

Las autoridades lo tienen claro: “Si pagan la cláusula, lo venden”. No hay negociación posible de parte del conjunto de Núñez, que quiere retener a esta figura a como dé lugar. A esta altura, a días de los octavos de final de la Copa Libertadores, solo se irá a cambio de 20 millones de euros.

La posición de Lucas Beltrán repecto a su futuro

Cabe recordar que el goleador se había referido al rumor de una posible salida, al cual le restó importancia: “Escuché lo que se dice, pero no le doy importancia. Tengo puesta la cabeza en River y en que tenemos que jugar con Talleres por la Copa Argentina, y después la Copa Libertadores”, cerró. Su futuro, de momento es en Núñez, aunque una cifra extraordinaria podría cambiar su destino.

El Vikingo festejó 16 tantos en la temporada y sus gritos le permitieron al combinado liderado por Martín Demichelis celebrar un nuevo título. “Si uno hace mucho esfuerzo y después no hace goles, es duro. El puesto de delantero es muy cruel, ya que si no convertís seguro no estaría ahí”, analizó.

