¿Tini Stoessel y Rodrigo De Paul separados? La verdad detrás de la supuesta crisis

En medio de ese contexto, el futbolista del Atlético Madrid también utilizó sus redes sociales para dejarle un mensaje a su novia. “Estoy muy orgulloso de vos. De quién sos y de tu fuerza. Te merecés todo lo bueno. Te amo”, comenzó diciendo De Paul en Instagram y sumó: “La vida te volvió a poner a prueba... Sé que no fue fácil, sé cómo luchás y aprendo de tu fuerza interior”. Por último, agregó: “Te miro con mucha admiración y orgullo por tener la valentía y convicción para superar cada barrera. Brilla, siempre con vos... Te amo”.

Aunque parecía todo más que bien entre ellos, sus fanáticos comenzaron a especular sobre una posible crisis o ruptura ya que en los últimos posteos de él y de ella no hubo ni me gustas ni comentarios por parte de ambos. Algo que tanto Tini como Rodrigo suelen hacer de manera frecuente en las redes sociales de su pareja. Incluso algunos periodistas confirmaron que efectivamente la relación entre el jugador y la cantante estaba terminada.

A pesar de los rumores, fuentes allegadas al entorno de Rodrigo de Paul le confirmaron este miércoles a Teleshow que “está todo bien entre ambos” y que “siguen juntos en Madrid” desmintiendo rotundamente una crisis en la pareja. Además, este jueves Ángel de Brito expresó a través de su cuenta de Twitter la misma versión que le llegó a este medio. “De la boca de los protagonistas: NO ESTÁN SEPARADOS. Tini y De Paul ayer estaban tomando mate tranquilos mientras leían los rumores”, cerró el periodista de LAM.

De la boca de los protagonistas: NO ESTAN SEPARADOS. #tini #depaul

Ayer estaban tomando mate tranquilos mientras leían los rumores #LAM pic.twitter.com/BmEgyp6v4E — ANGEL (@AngeldebritoOk) July 20, 2023

Otro dato que llevó tranquilidad a sus fanáticos fue que Rodrigo volvió a ponerle me gusta a una foto de Tini en la que se la podía ver a ella con un look completamente diferente, con el pelo colorado. Para descartar estas suposiciones y de paso para alentar a su novia, el futbolista finalmente le dio un like a la foto de Martina, en la que luce con su nuevo estilo bien canchera y con toda la onda.

En el último tiempo, Tini pasó por varios cambios en su cabello y en cada uno de ellos logró imponer su propio estilo: lo tuvo negro, castaño oscuro con mechas rojas, rubio, castaño claro que es su color natural, corto, largo con flequillo y sin él. También cada vez que se entregaba a su estilista, causaba revuelo entre sus seguidores, sin pasar desapercibida y marcando tendencia.

Fuente: TELESHOW