Amber Heard regresa al cine luego del conflicto judicial con Johnny Depp

jueves 20 de julio de 2023

Amber Heard, la actriz que recientemente tomó un receso mediático refugiándose en Madrid y ha pulido su fluido español, está lista para reclamar su trono en Hollywood. Mientras todos esperaban que se sumergiera en una vida tranquila con su hija Oonagh Page, Heard sorprende con noticias que están haciendo eco en la industria.

El film con el que regresa a la pantalla grande es In the Fire, que fue presentado en la 69ª edición del Festival de Cine de Taormina, ubicado en la pintoresca isla siciliana. Esta gala no solo marcó el retorno cinematográfico de la estrella, sino que también fue su primera reaparición en el foco mediático tras el juicio con su exmarido Johnny Depp, a quien acusó de violencia doméstica.

El rodaje fue particularmente tumultuoso, interrumpido por juicios en Londres y Virginia relacionados con Depp. Luca Calvani, el coprotagonista de Heard, reflexionó sobre el ambiente de camaradería que surgió en el set a raíz de estas circunstancias.

En declaraciones exclusivas a Variety, aunque evitando el tema en sí, Amber expresó su gratitud hacia el equipo de producción y describió esta nueva apuesta como una meditación sobre el poder del amor. Ambientada en los albores del siglo 20, interpreta a Grace Victoria Burham, una doctora neoyorquina que se enfrenta tanto a desafíos geográficos como culturales en Sudamérica. A medida que la trama se desarrolla, Grace es llamada a una remota granja en Colombia para tratar a un niño supuestamente poseído. Además del drama sobrenatural, la película aborda temas de sexismo y colonialismo, con Grace lidiando con los estigmas por ser una mujer practicante de la psiquiatría poco después de la publicación de los primeros libros de Sigmund Freud. El director Conor Allyn (Sin lugar para los débiles) y Amber Heard se conocieron mientras trabajaban en un proyecto anterior y, aunque ese este nunca despegó, su colaboración tuvo grandes resultados en In the Fire. Allyn alabó la profesionalidad y el carisma de la actriz estadounidense, destacando su capacidad para dominar la pantalla y trabajar en armonía con sus compañeros de reparto. Amber vs Johnny El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard fue uno de los enfrentamientos legales más mediáticos de Hollywood. Comenzó cuando Heard acusó a Depp de abuso físico durante su matrimonio, lo que llevó a un amargo y público despliegue de alegatos de ambas partes. El actor posteriormente demandó a Heard por difamación debido a un artículo que escribió sobre violencia doméstica, sosteniendo que ella le había difamado al insinuar que él era el agresor. A lo largo de los procedimientos, ambos presentaron pruebas y testigos, culminando en fallos judiciales que generaron amplias reacciones y debates en torno a temas de violencia doméstica, relaciones tóxicas y la responsabilidad de las celebridades en el ojo público. En junio de 2022, Depp ganó el juicio por difamación contra su exesposa, resultando en un fallo inicial que exigía a Heard pagar una indemnización de 10,35 millones de dólares por daños morales. Sin embargo, tras reuniones posteriores entre las partes, acordaron que Heard pagaría solamente un millón. El actor de Piratas del Caribe ha decidido destinar este monto a cinco organizaciones benéficas en honor a sus héroes de la infancia, Paul Newman y Marlon Brando. A pesar del acuerdo financiero, Heard enfatizó que esto no representaba una admisión de culpa de su parte. Con todo lo que está en juego, el futuro de In the Fire y su impacto en la carrera de la actriz de 37 años sigue siendo un misterio. No obstante, si hay algo seguro, es que ha vuelto para quedarse, y espera deslumbrar también en Aquaman y el reino perdido más adelante este año. Fuente: Infobae

