Entrenamiento Insanity, ¿cómo es y para qué sirve?

jueves 20 de julio de 2023

“En la primera sesión que hice entrenamiento Insanity sentía que mi corazón se aceleraba y me acuerdo que por más que estaba agitada y muy transpirada, intenté ser optimista pensando en sus beneficios”, cuenta a La Nación Violeta Brey de 28 años. Según relata la joven, ese estado mental le duró poco… a los minutos ya estaba saltando, pateando y arrastrando su cuerpo por todo el departamento, pensaba que no iba a poder terminar la rutina completo. “La gente que aparecía saltando atrás del entrenador me motivaba a seguir, reflexionba ‘si ellos pueden, yo también tengo que aguantar’. Cuando llegué al estiramiento no lo podía creer. Ahí me di cuenta que a pesar de lo que me había costado seguir el ritmo, valía la pena: me sentí realizada”, narra Brey.

Lo cierto es que siempre han estado de moda aquellas rutinas de entrenamiento que se ofrecen a través de videos en los que una personalidad destacada del mundo fitness que aparenta ser un entrenador personal da clases individuales a domicilio. Se trata de métodos de ejercicio que fueron furor, especialmente en los ‘90 y siguen en boga. Pasaron de estar disponibles en DVD a segmentos de exitosos programas de televisión. En algunos países hasta tuvieron sus propios canales televisivos dedicados a la repetición y variedad de tipos de entrenamiento; y hoy siguen en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, con una propuesta de miles de videos para ejercitar desde donde uno quiera: al aire libre, en su casa, en un gimnasio, etc.

Precisamente, Insanity Workout, es un programa de entrenamiento para realizar desde la comodidad de la propia casa y en el que, aparentemente, solo se necesita usar el cuerpo para poder sobrevivir a todas las desgastantes rutinas que van apareciendo en la pantalla. Este es uno de los tipos de ejercitación que más está arrasando en los últimos tiempos: combina diferentes técnicas de entrenamiento que prometen tonificar el cuerpo y perder grasa en tiempo récord.

“Insanity consiste en bloques de actividad física intensa con pausas cortas de no más de 30 segundos. El objetivo es buscar explosividad en los movimientos, a la vez que se trabaja con el propio peso corporal”, explica Manuel Cordero Duhalde, profesor de educación física y preparador físico.

Entrenamiento Insanity, ¿cómo es?

Según explica su creador Shaun Thompson, Insanity -en español ‘demente’-, es un método de entrenamiento basado en la teoría de intervalos de máxima intensidad (HIIT) cuya lógica es trabajar al máximo por tres minutos y descansar por períodos cortos de 30 segundos. Cada sesión dura entre 30 y 60 minutos y se prolonga durante seis días a la semana durante dos meses. Su método contempla ejercicios de flexiones, resistencia, equilibrio y fortalecimiento, entre otros, pero no requieren elementos externos ni pesas.

“Este tipo de entrenamiento le da una vuelta de rosca al HIIT porque se alcanzan picos todavía más altos de intensidad de ejercitación. Insanity hace que los intervalos de recuperación sean los más cortos y que los más altos sean los de actividad, que es lo opuesto a lo que ocurre en el HIIT”, señala Luciano Aguilera, entrenador personal y profesor de Educación Física.

Asimismo, en varias ocasiones Thompson afirmó que el objetivo en el que se basó para crear Insanity es el de quemar calorías y grasas, para poder tonificar más fácilmente el cuerpo.

“Busca evitar cualquier elemento externo, justamente, para abarcar más público. Tiene como beneficio la versatilidad de poder hacerlo en cualquier espacio y con el propio peso; por ende, es fácil de adaptar y realizar”, señala Cordero Duhalde.

El profesional destaca que, principalmente, se recomienda este entrenamiento para personas que buscan perder masa adiposa o que quieren ganar masa muscular.

La explicación a su popularidad y éxito radica -según sus seguidores- en que el Insanity genera resultados bastante rápidos gracias a la alta intensidad de los ejercicios aeróbicos y anaeróbicos y el poco tiempo de descanso que hay entre ellos. Además, suele ser recomendado por los preparadores físicos debido a que trabaja todos los grupos musculares: cada sesión se dedica a zonas en concreto y la mayoría de los ejercicios son multiarticulares.

“Entre los beneficios de hacer entrenamientos de intervalos de alta intensidad se destacan: la mejora de la resistencia cardiovascular, una mayor potencia aeróbica y, por supuesto, la disminución del tejido adiposo de más”, explica el médico pediatra, deportólogo y director de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad Favaloro, Santiago Kweitel (M.N. 93789).

Un estudio titulado “Los efectos del entrenamiento interválico de alta intensidad frente al de intensidad moderada” analizó el impacto de la ejercitación de alta intensidad y descubrió que quema una mayor cantidad de calorías que el de intensidad moderada. En el escrito también se destaca que este entrenamiento ayuda a reducir la grasa corporal y la circunferencia de la cintura, por lo que puede ser recomendado para programas de control de peso.

Coincide con esas conclusiones un estudio de la Universidad de Victoria en Australia que llegó a la conclusión de que el entrenamiento de intervalos de alta intensidad es más efectivo para aumentar la quema de grasa que los ejercicios aeróbicos. Después de 12 semanas de observar participantes que hacían entrenamientos de alta intensidad en comparación con quienes hacían aeróbico, los estudiosos resaltaron que el cuerpo de los individuos se convertía en una “máquina” quemadora de grasa. Asimismo, descubrieron que no solo quemaban más grasa durante las sesiones de entrenamiento de intervalos, sino que el efecto persistía durante otros tipos de actividad física, como caminar a paso ligero, nadar y practicar deporte.

“Después de dos meses de hacerlo, si se lo realizó de manera correcta -con una buena frecuencia semanal y con hábitos saludables-, se pueden alcanzar grandes resultados. Sobre todo la pérdida de grasa y como resultado secundario, la ganancia de masa muscular”, señala el preparador físico.

¿Es bueno para principiantes? Según el sitio médico WebMD, no. Los entrenamientos de Insanity están diseñados para personas que ya están acostumbradas a realizar actividad física de alta intensidad y que están dispuestos a trabajar duro para mantenerse en forma y ser sanos. “Si uno es sedentario y no ha estado haciendo ejercicio últimamente, este programa no es el indicado”, señalan en el sitio.

“El método de trabajar por tres minutos a máxima intensidad, tener una recuperación de solo 30 segundos y eso sostenerlo por una hora es para muy pocas personas, salvo que en verdad esas rutinas no sean tan exigentes como se infiere”, señala el Dr. Kweitel. De ser lo contrario, el experto advierte que sería demoledor para el cuerpo sostener ese nivel de ejercitación.

Los profesionales también sugieren no practicarlo a aquellas personas que tienen lesiones preexistentes o un alto riesgo de lesión. “No intente Insanity si se está embarazada o si tiene una enfermedad cardíaca o cualquier factor de riesgo de esta enfermedad a menos que su médico personal le diga que puede hacerlo”, resaltan desde WebMD.

Aguilera señala que Insanity sí puede ser eficiente y práctico como complemento para deportistas. Aunque destaca que siempre y cuando, no se lo practique seis veces por semana porque sino el atleta se desgastaría, quedaría más sujeto a lesiones y no podría abordar los entrenamientos de su disciplina.

Por último, el Dr. Kweitel dice: “si uno está interesado en probarlo sugiero primero ser evaluado por un medico; en base a eso armar un plan de entrenamiento para alcanzar una buena condición física y recién allí, probar el entrenamiento Insanity, pero intentando bajar un poco su intensidad para poder sostenerlo en el tiempo”. /La Nación