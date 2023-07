La reveladora carta que Marcela Acuña le escribió a Emerenciano Sena

viernes 21 de julio de 2023

Marcela Acuña, una de las acusadas por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, escribió otra carta desde la cárcel en la que parece admitir que encubrió el crimen de su exnuera y dice temer por la vida de su hijo, César Sena.

En un texto dirigido a su esposo, el líder piquetero Emerenciano Sena, la excandidata a intendenta le pide disculpas y acusa a su hijo de estar detrás de la desaparición y presunta muerte de Strzyzowski: “Siento que te fallé por cubrir a César y no puedo vivir con eso”.El texto, que publicó el diario Norte, tiene fecha del 14 de julio. Acuña lo escribió en la comisaría 6° del barrio Santa Inés, donde permanece detenida. En tanto, su marido, se encuentra alojado en la seccional Tercera.

“Ojalá pronto llegue tu libertad, la mereces, yo no, yo lo cubrí a César, lo protegí, te oculté para no involucrarte y salió todo mal y mucha gente inocente está presa, empezando por vos. Esa carga también me mata por encubrir a mi hijo”, escribió Acuña en la carta. “Quizás Dios me escuche, y me bendiga o bien me haga ver la realidad, dejo en manos de él, hoy la prioridad es tu libertad. Te amo mucho, mucho”, cerró.

César Sena (19) es el principal sospechoso por la desaparición de Cecilia Strzyzowski (28). Los testimonios del imputado no se condicen con lo que aparece en los chats. (Foto: Facebook)

La carta empezó con una declaración de amor: “Te quiero mucho Emerenciano, te pido que tengas la valentía de siempre, la que enseñaste y que hoy me mantiene firme en mis convicciones y en el amor. Me siento muy triste, pienso en César en todo lo que estará pasando y sufro mucho, pero dejo en manos de Dios y la Virgen que me lo cuiden hasta que pueda salir de aquí. Si salís antes no lo abandones, está muy solo y tengo miedo que atente contra su vida”, le dijo.

En la carta también le dio consejos a su pareja: “Solo quiero decirte que todos los días tómalo como una victoria contra la muerte, sonreí, reza, soñá, movete, y alimentate, tu pastilla tomala con la comida, con la cena, no antes ni después”. “Mandé a Caro a busca té valeriana, es bueno para tranquilizarte, digestivo y relajante, no abuses, toma antes de dormir, después de la cena o almuerzo”, agregó.

Las quejas de Marcela Acuña sobre sus condiciones de detención

En la carta, Acuña también da cuenta de sus días en la cárcel: “Hoy me levanté muy mareada, se me mueve todo, no quiero decir nada porque me llevan a hospital y me pasean como una delincuente. Nunca me sentí así, debe ser que estoy leyendo mucho. Sos mi horizonte, te quiero en libertad aunque yo no salga, vos sos mi líder, nunca te lo dije pero bueno , siempre fue así, siento que te fallé por cubrir a César y no puedo vivir con eso, si no salís no sé que va a pasar conmigo. Mi fuerza sos vos y ayudas a mi hijo”.

En la carta, Acuña se quejó sobre sus condiciones de detención y asegura que el fiscal la “hostiga y usa a los policías”: “Me hace lo de César, me saca horas y días de visita, no puedo salir al patio, uso restringido el celular, no me permiten tener silletas, me sacaron cordones de mis buzos. Llamo diez veces para ir al baño, no me dejan entrar el MP3 con auriculares que tiene música, es a propósito para que escuche gritos toda la noche. Me baño con agua fría, todo es parte del hostigamiento”.

Acuña también advirtió que podría llegar a quitarse la vida si su hijo hace lo mismo: “Yo no tengo a nadie y mi hijo está preso, el único que tengo y amo, sabés cómo duele, hasta he llegado a pensar que si le pasa algo yo me voy con él; ya no me quedará nada”.

Para el Equipo Fiscal Especial, Acuña y Sena planificaron con César el ataque a Cecilia, y los acusan de homicidio agravado al matrimonio y al joven. La semana pasada,se dieron a conocer los resultados genéticos de las manchas de sangre encontradas en la casa del matrimonio Sena y se confirmó que pertenecen a Cecilia Strzyzowski.

El equipo de fiscales confirmó que también hallaron posibles manchas de sangre en la caja de la camioneta Toyota Hilux de César, pareja de Cecilia, y en el Citroën C4 de Gustavo Obregón, uno de los empleados de la familia.

Este último es uno de los imputados que dio detalles que permitieron dar con los restos óseos humanos de “una persona adulta” junto a un dije con forma de cruz que reconoció Gloria Romero, madre de la víctima, como propio de Cecilia.

La hipótesis de la mamá de Cecilia: “Para mí Cecilia vio algo y por eso la mataron

Romero, sostuvo el lunes que “Los Sena siguen teniendo protección política” y dio su hipótesis sobre el motivo del crimen: “Para mí Cecilia vio algo y por eso la mataron”.

Sobre la relación de su hija con Marcela Acuña, fue contundente: “Para Cecilia ella era una vieja cho**, porque su hijo era como de su propiedad. Algunos dicen que había incesto entre César Sena y su madre”.