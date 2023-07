Preocupante: Trabas a importaciones frenan la llegada de insumos médicos al país

viernes 21 de julio de 2023

Las principales cámaras y entidades que representan a las empresas y laboratorios proveedores de equipamiento, insumos, reactivos y elementos cruciales para los diagnósticos clínicos han expresado su preocupación por la falta de insumos importados, lo que tendría una incidencia directa en demoras o reprogramaciones de cirugías. Para estas entidades el problema es grave y podría tener repercusión en todo el país principalmente en la atención de patologías agudas y de complejidad.

Las asociaciones presentaron este planteo a la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, y también a las autoridades del Banco Central ya que la problemática pasa puntualmente por la dificultad de sacar dólares del país.

El coordinador médico de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Mendoza (Aclisa), Rodolfo Torres, aseguró que los faltantes debido a las políticas restrictivas para cuidar las reservas no son un problema nuevo, sino que viene de hace algunos años pero se profundizó recientemente. Por lo tanto, se viene lidiando con esta problemática y buscando alternativas para abastecerse con prótesis y otros componentes para el quirófano.

PREOCUPACIÓN Y PLANTEO

Las entidades que representan a las empresas de medicina y laboratorios aseguran que las restricciones normativas y cambiarias están teniendo un impacto negativo en el suministro del sistema sanitario. Esto podría llevar a la suspensión inminente de análisis clínicos, incluyendo intervenciones críticas, como trasplantes y cirugías, poniendo en peligro la vida de los pacientes en el país. El problema radica en que los depósitos fiscales están abarrotados de insumos y elementos críticos, enfrentando dificultades incluso para su conservación debido a condiciones de temperatura inadecuadas. A pesar de reuniones previas con los ministerios nacionales de Economía y Salud, el conflicto aún no ha sido resuelto. Aunque se ha habilitado la importación de medicamentos, surge una preocupación significativa, ya que aproximadamente el 70% de las decisiones de salud requieren estudios y análisis, y no se trata de medicamentos, lo que genera una laguna en el suministro. Según los laboratorios, “el planteo de solución ante las autoridades no implica un impacto significativo en términos de divisas, ya que el conjunto de insumos con dificultades de abastecimiento representa menos del 1% del comercio exterior argentino”. Sin embargo, la importancia crucial de estos elementos para el sistema de salud no puede ser subestimada y urge encontrar una solución para garantizar el suministro y la atención médica adecuada para los ciudadanos./ Los Andes