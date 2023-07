¿Cande Tinelli y Coti Sorokin se casaron?

viernes 21 de julio de 2023

La relación entre Cande Tinelli y Coti Sorokin tuvo varios idas y vueltas. Estuvieron juntos más de dos años, luego se separaron con varias declaraciones de por medio donde la hija de Marcelo afirmó ”estar tranquila“ y “sentirse libre” sin él, incluso tras la última separación ella estuvo en pareja con el piloto Santi Urrutia y ahora, volvieron a estar juntos con el cantante.

Hace un mes aproximadamente Cande y Coti decidieron recomponer su vínculo y se fueron a Europa. Luego, volvieron a Buenos Aires y en las últimas horas no solo apostaron nuevamente al amor sino que también lo hicieron a nivel laboral porque sacaron una canción juntos que tenían pendiente.

El tema se llama “Quiero verte” y realizaron una evento privado donde invitaron a la prensa y a algunos amigos para mostrar el videoclip y hacer la presentación oficial de la canción. Este se llevó a cabo en La Fernetería, un bar ubicado en Palermo Soho. Durante la noche se los vio cariñosos y a los besos, felices por este lanzamiento. También cortaron una torta estilo casamiento respetando la temática que sale en el video donde efectivamente sucede un compromiso y a Cande se la puede ver con un vestido de novia.

La decoración del bar también respetaba la estética de la canción, medio gótica, el vestido de ella manchado de sangre al igual que el pastel de los novios en tonos rojos y negros, pétalos de rosa e incluso algunos objetos y amuletos representando magia negra.

En el videoclip, Cande le canta a Coti, le dice que lo extraña y que no puede vivir sin él. “Quiero verte, porque no puedo dejar los vicios si no estás conmigo. Porque fuiste el amor de mi vida, mi mejor amigo, porque nunca me voy a olvidar lo que tuvimos”, dice el estribillo de la canción.

A muchos les sorprendió la ausencia de los familiares de Cande, pero lo cierto es que Marcelo Tinelli junto con el Tirri, Mica, Juanita y Lolo se encuentran en Miami para ver el debut de Leo Messi en el Inter. De todas maneras, a través de sus redes sociales, el conductor le envió un mensaje a su hija apoyándola por este lanzamiento. “Vamos Rubí, te amoooo”, escribió junto a un video de su hija en el evento lanzamiento del tema. Quien sí asistió al evento privado fue Soledad Aquino, exesposa del conductor del Bailando por un Sueño y madre de Cande y Mica Tinelli, quien se mostró feliz por el presente de su hija.

Fuente: Infobae