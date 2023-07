Histórico: debutó la primer persona no binaria en un mundial de fútbol

viernes 21 de julio de 2023

El Mundial Femenino albergó un suceso que sentará un importante precedente en su historia: debutó la primera persona no binaria en toda la historia de la competición.

Su nombre es Quinn y, con 27 años, es mediocampista de la selección canadiense pero, también, un personaje histórico para la Copa del Mundo, ya que supo participar como titular del empate 0-0 contra Nigeria, significando el estreno de un individuo con una nueva identidad de género dentro de la competición.

Gracias a sus buenos rendimientos tanto en el OL Reign (equipo actual) como en el combinado nacional, la oriunda de Toronto pudo hacerse un lugar en el equipo de Bev Priestman, obteniendo una memorable titularidad en el debut copero, donde disputó los 90 minutos sin ser reemplazada.

Quinn ya había hecho historia en los Juegos Olímpicos

Un año antes de los Juegos Olímpicos disputados en Tokio, Quinn anunció mediante sus redes sociales su identidad de género no binaria. "Salir del armario es difícil. He vivido como una persona abiertamente trans con las personas que más amo durante muchos años, pero siempre me pregunté cuándo saldría del armario públicamente", escribió.

Posteriormente, el 6 de agosto de 2021, se convirtió en la primera persona declarada transgénero no binaria en ganar una medalla olímpica y, a su vez, en participar dentro de la categoría de fútbol.

De hecho, su rol fue fundamental: disputó todos los encuentros del campeonato y, junto a sus compañeras, consiguió que el seleccionado femenino de Canadá alcanzara su primer oro olímpico después de dos bronces consecutivos.



Fuente: Olé

12:16 PM