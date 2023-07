Harry Styles sorprendió a los fanáticos en “Daylight”

Malabares, mímica, lanzamiento de cuchillos, equilibrismo y montar en bicicletas antiguas bajo el perfecto dominio del solista británico. Se anima a todo en los tres minutos que dura el corto.

La directora del vídeo, Tanu Muiño, reconoció al artista en sus redes sociales: “Harry, no hay nada que no puedas hacer”. Recordemos que ya estuvieron juntos en proyectos como “As It Was” y que ella también trabajó con artistas como Cardi B, The Weeknd, Lil Nas X y Doja Cat.

Durante las primeras horas de publicación Youtube, el single ya superó las tres millones de vistas. Un detalle para fanáticos: en “Sign of the times”, tema quiebre en la carrera solista de Harry Styles, volaba como un pájaro por encima de parajes y casi una década después vuelve a hacerlo para su nuevo videoclip. ¿Se repetirá el resultado?

Harry Styles fue agredido sobre el escenario

Harry Styles es la última víctima (una vez más) de una tendencia preocupante en la que los asistentes al concierto arrojan objetos a los artistas en el escenario. El ex One Direction estaba actuando en Viena, Austria, el sábado por la noche, cuando un objeto volador lo golpeó directamente en el ojo.

El cantante fue visto haciendo una mueca de dolor mientras se inclinaba y se tapaba los ojos con las manos.

“¿Por qué la gente sigue haciendo esto, pagando dinero en primera fila solo para hacer esto? Estoy cansado de todos ustedes”, escribió una persona en Twitter en respuesta a un video del incidente.

Styles -que ya había recibido caramelos en el ojo, patitas de pollo y hasta un botellazo en la entrepierna- se une a Bebe Rexha, Drake, Kelsea Ballerini, Pink y más en la increíble lista de artistas que sufrieron golpes con diferentes objetos lanzados por los fans.