El último show de Tony Bennett con Lady Gaga

viernes 21 de julio de 2023

“¡Wow! ¡Lady Gaga!”, gritaba hiperexpresivo Tony Bennett a sus 95 años sobre un escenario rodeado de músicos en un show despedida. Por el costado izquierdo entraba la cantante, que envuelta en asombro casi se desploma al piso. Más tarde, Lady Gaga explicó el motivo: era la primera vez que Bennett decía su nombre en mucho tiempo. Si bien padecía desde ya hacía cinco años alzhéimer, la música era un espacio más allá del tiempo. Esto quedó perfectamente registrado en el show documental entre ambos grandes artistas.

Ese día, tras una extensa carrera que comenzó a sus 10 años bailando tap y cantando sus primeros temas, el músico que murió este viernes a sus 96 años decidió ponerle un moño a su carrera y despedirse del público con el show One Last Time: Una noche con Tony Bennett y Lady Gaga. La producción musical, que está disponible desde mediados del 2021 en Paramount+, sirvió como despedida de la leyenda de la música.

El recital fue grabado con público y en vivo en el legendario Radio City Music Hall de Nueva York y estuvo plagado de emotivos momentos, como aquel en el que Bennett, a pesar de su enfermedad neurodegenerativa, recordó el nombre de su vieja amiga, con la que en 2014 grabó el disco Cheek to Cheek y luego, en 2018, Love for Sale. En total, Bennett grabó 61 álbumes de estudio, 11 discos en vivo, 33 recopilaciones y 3 video álbumes.

En su última entrega conjunta, a mediados del 2021, Bennett y Gaga hicieron tres canciones a dúo: Lady is a Tramp, Love for Sale y Anything Goes. Antes, ambos tuvieron su momento para solos, el primero con Watch What Happens, Steppin’ Out, Fly Me to the Moon y I Left My Heart in San Francisco y Gaga con Luck Be a Lady, Orange Colored Sky, Let’s Do It y New York, New York.