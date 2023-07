Acusaron a la mujer que disparó a un hombre en Manantial Sur

viernes 21 de julio de 2023

Por un crimen ocurrido el pasado domingo 16 de julio, en el barrio 143 Viviendas (Manantial Sur), el Ministerio Público Fiscal acusó a una mujer, de 28 años, como autora del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Jorge Luis Coronel Díaz (30). La imputada es hija de la pareja (57) del fallecido.

En la jornada, la auxiliar de fiscal, Luz Becerra, de la Unidad Especializada de Homicidios de feria del MPF, que dirige Adriana Reinoso, le formuló los cargos y pidió la prisión preventiva por el término de tres meses (hasta el jueves 19 de octubre) fundamentada en los riesgos de fuga (inexactitud de domicilios) y entorpecimiento (por amedrentamiento a testigos). “Hay un testigo presencial que la señala y resta continuar con las entrevistas a dos menores de edad (en Cámara Gesell) quienes la habrían visto realizar el disparo. Entre los riesgos procesales, de fuga, hay que tener en cuenta la situación de arraigo porque en esta audiencia dijo que se siente amenazada -en el lugar actual- por lo que reside -en estos momentos- en un domicilio de Leales. Esa inexactitud puede ser considerada como indicio de peligro de fuga”, indicó Becerra. Sobre el entorpecimiento de la investigación, la Auxiliar de Fiscal se refirió al peritaje (stubs –para determinar la presencia de residuos-) que no se pudo efectuar luego del hecho, agregando que el arma utilizada no fue habida. “Fue a las 02:00 horas del día domingo y el lunes a la mañana, el defensor la puso a disposición. Hay un entorpecimiento por testigos que no quieren declarar por temor (aluden que la familia de la imputada se dedicaría a la venta de estupefacientes)”, detalló la representante del MPF.

Entre las evidencias, Becerra se refirió al informe preliminar de autopsia desarrollado por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) que establece que la causa de muerte fue asfixia por hemoaspiración. Asimismo, indicó la presencia de manchas pardo rojizas encontradas en el lugar, que serán peritadas químicamente.

Las medidas de coerción de máxima intensidad

La investigación penal preparatoria demandará el plazo de seis meses por lo que la Auxiliar de Fiscal pidió la prisión preventiva por tres meses y mediante oficio ordenó la realización de medidas de restricción de acercamiento (no menor a 200 metros) del grupo familiar de la imputada a favor de la familia de la víctima ante la cercanía de los domicilios (terrenos colindantes).

Finalmente, la jueza actuante expresó que se trata de una causa grave donde la víctima perdió la vida producto de un arma de fuego por lo que resolvió hacer lugar a lo solicitado por la Fiscalía (que luego de la feria la causa pertenecerá a la Unidad Fiscal de Homicidios I). Seguidamente, la magistrada ordenó el traslado de la encartada a la División de Homicidios (permanecerá allí hasta tanto se arbitre la detención en la Unidad Penitenciaria) e inmediata presencia en tribunales penales de la madre de la imputada, quedando a la guarda provisoria de los menores (tiene cuatro). En tanto, la defensa hizo reserva de impugnar lo resuelto (solicitaron el arresto domiciliario).

La teoría del caso

El domingo 16 de julio del corriente año, siendo las 02:00 horas aproximadamente, en el barrio 143 Viviendas de Manantial Sur, por circunstancias que se investigan la imputada tras haber discutido con la pareja de su madre y con intenciones de quitarle la vida le efectuó un disparo con un arma de fuego que impactó en el cuello que le provocó su muerte por asfixia por hemoaspiración. Seguidamente y luego de dispararle, la acusada se dio a la fuga subiéndose a una motocicleta (gris tipo YBR) conducida por un hombre no identificado.